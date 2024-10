Si è avvalso della facoltà di non rispondere l'ex commissario della Polizia di Rho, Carmine Gallo, accusato di essere a capo della centrale milanese che avrebbe bucato le banche dati delle forze dell'ordine per presunto dossieraggio illecito.

Dossieraggio illecito: l'ex commissario Gallo si è avvalso della facoltà di non rispondere

Si e' avvalso della facolta' di non rispondere nell'interrogatorio di garanzia con il gip di Milano, Fabrizio Filice, ma ha reso breve dichiarazioni spontanee l'ex commissario capo della Polizia Carmine Gallo, agli arresti domiciliari. "Chiarira' la sua estraneita' ai fatti contestati in un interrogatorio con il pm" ha detto all'agenzia Agi l'avvocata Antonella Augimeri lasciando il palazzo di giustizia.

Le dichiarazioni degli avvocati

"Ribadiamo che il dottor Gallo non ha nessuna volonta' di sottrarsi al contraddittorio con l'autorita' giudiziaria. L'esercizio del diritto al silenzio quale corollario del principio 'Nemo tenetur se detegere' risponde alla esigenza di poter istaurare un proficuo confronto con gli inquirenti solo in un momento storico in cui le parti processuali hanno piena cognizione di tutti gli atti. Il dottore Gallo ha gia' anticipato, con delle dichiarazioni spontanee, la sua intenzione di confrontarsi con i capi di incolpazione non appena avra' un quadro completo e chiaro delle attivita' inquirenti dalle quali vanno, in ogni caso, espunte notizie assolutamente infondate che sono circolate sui maggiori organi di stampa".

Lo dichiarano in una nota gli avvocati Antonia Rita Augimeri e Paolo Simonetti dopo l'interrogatorio di garanzia in cui l'ex poliziotto ha scelto di avvalersi della facolta' di non rispondere.