Fondi per l'installazione di 34 postazioni di ricarica elettrica in città

L’Amministrazione di Parabiago ha ottenuto un finanziamento di 200.000 euro per l’installazione di 34 postazioni per la ricarica elettrica delle auto.

Colonnine di ricarica elettrica: il finanziamento di Regione

A seguito della partecipazione al bando di Regione Lombardia “Infrastrutture di ricarica elettrica per enti pubblici 2021”, il Comune di Parabiago si è visto finanziare 200.000 euro a fondo perso per l’installazione di 34 postazioni elettriche (32 da 22kw e 2 da 50kw) destinate alla ricarica delle autovetture, per un totale di 17 colonnine distribuite per la città.

Nelle intenzioni dell’Amministrazione Comunale, l’intento di offrire alla cittadinanza un sistema di infrastrutture di ricarica quanto più capillare, volto a coprire, oltre che il centro cittadino, anche le frazioni di San Lorenzo, Ravello, Villastanza e Villapia. Il progetto si è classificato al 9° posto in graduatoria (su 130 enti partecipanti e primo degli ammessi, ma non finanziati) ottenendo il finanziamento grazie al rifinanziamento di ulteriori risorse regionali (L.C.R. n. 89 del 27 luglio 2021).

Le parole dell'assessore

In merito ha spiegato l'assessore all'Ecologia Dario Quieti:

"Per poter offrire alla cittadinanza il maggior numero di punti di ricarica abbiamo privilegiato la scelta di una infrastruttura a colonnina doppia da 22kw in corrente alternata. Mentre, presso piazza Maggiolini, luogo di intenso passaggio e cuore della città, abbiamo scelto di installare una colonnina doppia da 50kw in corrente continua. Il finanziamento ottenuto ci permette di coprire i costi degli interventi al 100%, ovvero senza gravare sulle casse comunali e sulla collettività. Un ringraziamento all’Ufficio Lavori Pubblici, per la professionalità con la quale sostiene le scelte amministrative nel perseguire gli obiettivi a favore dell’ambiente e nel ricercare finanziamenti a fondo perso".

"Contribuiamo a incentivare l'uso di auto elettriche"

Ha poi continuato il sindaco Raffaele Cucchi:

"L’installazione di colonnine elettriche nelle zone più strategiche della città offriranno ai cittadini servizi sempre più puntuali che rispondano alle nuove esigenze date dei cambiamenti di consumo in corso. Inoltre, questi interventi ci permetteranno contribuire in modo determinato ad incentivare l’utilizzo delle auto elettriche, nonché alla promozione del risparmio energetico per una sempre maggiore salvaguardia dell’ambiente".

Dove sorgeranno le colonnine

Gli interventi verranno realizzati entro il 31 dicembre 2021 e le colonnine saranno posizionate:

· P.zza Maggiolini – Santini (solo qui verrà offerto un servizio ‘fast’ con l’installazione di una colonnina doppia da 50kw in corrente continua DC)

· Via Romagnosi (scuole primarie San Lorenzo)

· Piazzale Martiri delle Foibe

· Piazza Mercato – via San Michele

· Parcheggio di via IV Novembre – Santa Croce

· Parcheggio via XIV Maggio

· Parcheggio Pisoni (via Cavalieri)

· Parcheggio via della Costituzione

· Parcheggio campo sportivo Veneroni-Marazzini

· Parcheggio piscina – via Amendola

· Piazza Mercato Villastanza

· Parcheggio Villapia