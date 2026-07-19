Fondazione 4 Ospedali, Gazzaniga raccoglie l’eredità di Albertalli

La Fondazione 4 Ospedali Ets riparte nel segno della continuità. Angelo Gazzaniga (nella foto di copertina), già vicepresidente dell’ente, è stato nominato nuovo presidente del Consiglio di amministrazione con delibera del direttore generale dell’Asst Ovest Milanese Francesco Laurelli.

Dopo Albertalli, la scelta della continuità

Succede a Norberto Albertalli, scomparso lo scorso 22 aprile, e avrà il compito di guidare la Fondazione insieme al Consiglio di amministrazione nelle prossime sfide a sostegno del benessere dei pazienti e dei professionisti sanitari degli ospedali e delle strutture territoriali dell’Ovest Milanese. La nomina garantisce la continuità della guida dell’ente in una fase delicata, dopo la scomparsa di Albertalli, che per anni aveva contribuito a consolidare il ruolo della Fondazione come punto di riferimento per la sanità del territorio.

Trent’anni di impegno per gli ospedali

Gazzaniga è una figura molto conosciuta nell’Ovest Milanese per il suo lungo impegno nel volontariato ospedaliero. Da oltre trent’anni sostiene la sanità locale e, prima come componente del Consiglio di amministrazione e poi come vicepresidente della Fondazione, ha seguito da vicino i principali progetti dell’ente che opera a supporto degli ospedali di Abbiategrasso, Cuggiono, Legnano e Magenta. Nata nel 2012, la Fondazione è diventata negli anni un punto di riferimento per la sanità pubblica del territorio, finanziando l’acquisto di apparecchiature, il miglioramento degli ambienti di cura, servizi dedicati ai pazienti e numerose iniziative a favore delle quattro strutture dell’Asst Ovest Milanese. Un ruolo che si è rafforzato durante l’emergenza Covid, quando la raccolta di donazioni ha consentito di rispondere rapidamente alle esigenze degli ospedali.

Il ricordo di Albertalli e il nuovo corso Ets

La nomina arriva a pochi mesi dalla scomparsa di Norberto Albertalli, imprenditore, uomo di Palio e protagonista della vita associativa legnanese. Alla guida della Fondazione aveva promosso numerosi progetti a favore della sanità, costruendo una solida rete di collaborazione tra istituzioni, associazioni, imprese e benefattori. La delibera dell’Asst prende inoltre atto del completamento del percorso di adeguamento della Fondazione al Codice del Terzo settore. Dopo le modifiche statutarie approvate nei mesi scorsi, l’ente è stato infatti iscritto al Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), assumendo ufficialmente la denominazione di Fondazione 4 Ospedali Ets.

Le sfide per il futuro

Per il nuovo presidente si apre ora una fase importante. Gazzaniga sarà chiamato a proseguire il percorso di crescita della Fondazione insieme al Consiglio di amministrazione, rafforzando il legame con il territorio e mantenendo vivo quello spirito di collaborazione tra istituzioni, volontariato e cittadini che negli anni ha permesso di trasformare la solidarietà in un sostegno concreto agli ospedali e ai servizi sanitari dell’Ovest Milanese.

Tutte le cariche della Fondazione sono svolte a titolo gratuito e hanno durata triennale.