Si è spento Norberto Albertalli, imprenditore e uomo del Palio

Legnano (e non solo) si è scoperta d’improvviso orfana di uno dei suoi rappresentanti più illustri: a 80 anni si è spento Norberto Albertalli
Il lutto
Albertalli era una figura poliedrica: imprenditore (nel 1973 con il fratello Ruggero aveva fondato la pellicceria che porta il suo nome ed era stato anche presidente del Mifur), uomo di sport (era stato dirigente dell’Ac Legnano), del Palio (capitano della Contrada di San Magno, aveva vinto il Palio ed era diventato Gran Maestro del Collegio dei Capitani e delle Contrade, per poi ricevere il Collare d’oro) e del mondo del sociale (aveva presieduto la Fondazione degli Ospedali di Magenta, Legnano, Abbiategrasso e Cuggiono e della Fondazione Gatta Trinchieri di Milano)
I ricordi
“Non esistono mai le parole giuste in questi momenti, ma ad ora ci viene solo da dire GRAZIE – hanno rimarcato dall’Associazione Il Sole Nel Cuore Odv – Grazie Norberto, per tutto quello che hai fatto per la nostra associazione, per essere sempre stato al nostro fianco e per aver
sostenuto sempre con grande positività le nostre idee e progetti. Grazie per essere stato un grande Amico di tutti noi. Ti immaginiamo già con tutti i tuoi amici Legnanesi a parlare di Palio e calcio, ma soprattutto ti immaginiamo con la Nostra Valeria a fare del bene anche lassù!
Ciao Norberto, ti saremo SEMPRE riconoscenti per tutto”.
“Imprenditore di successo nel settore della moda e della pellicceria, alla guida della storica Pellicceria Albertalli, Norberto Albertalli ha saputo portare avanti con visione e competenza una tradizione familiare centenaria, contribuendo allo sviluppo del tessuto economico locale e internazionale. Accanto all’attività imprenditoriale, si è distinto per un impegno instancabile nella vita civile e associativa: protagonista del Palio di Legnano, fu capitano della Contrada San Magno con vittoria nel 1971 e successivamente Gran Maestro del Collegio dei Capitani e delle Contrade dal 1987 al 1997, ricevendo il Collare d’Oro, massima onorificenza paliesca. Uomo profondamente legato al territorio, ha ricoperto anche ruoli di responsabilità nel mondo del sociale, tra cui la presidenza della Fondazione Ospedali Onlus, dimostrando una costante attenzione al bene comune e alla solidarietà. Il Rotary Club Castellanza si unisce al dolore della famiglia, degli amici e di tutta la comunità per la perdita di una personalità che ha lasciato un segno indelebile”.
“La mancanza di Norberto lascia un vuoto immenso. Per me è stato un mentore che mi ha seguito con grande affetto nelle fasi della mia vita associativa ed imprenditoriale. Mi mancherai tantissimo. Un grande abbraccio a Maura. Ciao Norberto!”
“Il presidente Luca Roveda, i consiglieri insieme al Cavaliere del carroccio Andrea Monaci e Fondazione Palio di Legnano tutta, ricordano con profonda commozione Norberto Albertalli, figura autentica e generosa della nostra comunità. Contradaiolo appassionato, Capitano vincente, Gran Maestro, Norberto ha incarnato nel tempo i valori più veri del Palio: appartenenza, dedizione e spirito di servizio. Sempre presente, sempre disponibile, ha saputo donare con discrezione e cuore immenso il proprio impegno alle Contrade, alle associazioni e a chiunque avesse bisogno. Il suo contributo è stato grande, concreto, e resterà parte viva della nostra storia e della nostra identità, che la Fondazione custodisce e tramanda ogni giorno. A lui va il nostro più sincero grazie. Ci mancherà molto, Norberto”
Infin sono giunte le parole del presidente degli Artigiani del Borgo, Ennio Minervino
“La nostra associazione deve molto a Norberto, un caro amico e instancabile promotore di iniziative, sociali e di beneficenza. Inevitabile dunque che le nostre strade si incrociassero, sin dagli inizi. Fu lui infatti nel 2006 a chiedermi di inventarci qualcosa per una festa al Castello a fianco del Collegio dei Capitani e del Palio, e da lì la nostra frequentazione non si è mai fermata, fino ad arrivare alla collaborazione con la Fondazione dei Quattro Ospedali, da lui presieduta fino all’ultimo, che abbiamo sostenuto raccogliendo fondi per la Pediatria di Legnano, con la vendita dei nostri manufatti e le tradizionali fiabe danzate in occasione del Natale. Norberto ci mancherà molto, ci mancheranno la sua energia, le sue idee e il suo sostegno, ma soprattutto la sua vicinanza e la capacità di guardare sempre avanti, di trovare nuovi modi per aiutare chi ne ha bisogno condividendone le fragilità. Un uomo che ha dato molto alla sua comunità: non lo dimenticheremo”.