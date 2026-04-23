Si è spento Norberto Albertalli, imprenditore e uomo del Palio

Legnano (e non solo) si è scoperta d'improvviso orfana di uno dei suoi rappresentanti più illustri: a 80 anni si è spento Norberto Albertalli

Legnano (e non solo) si è scoperta d’improvviso orfana di uno dei suoi rappresentanti più illustri: a 80 anni si è spento Norberto Albertalli

Il lutto

Albertalli era una figura poliedrica: imprenditore (nel 1973 con il fratello Ruggero aveva fondato la pellicceria che porta il suo nome ed era stato anche presidente del Mifur), uomo di sport (era stato dirigente dell’Ac Legnano), del Palio (capitano della Contrada di San Magno, aveva vinto il Palio ed era diventato Gran Maestro del Collegio dei Capitani e delle Contrade, per poi ricevere il Collare d’oro) e del mondo del sociale (aveva presieduto la Fondazione degli Ospedali di Magenta, Legnano, Abbiategrasso e Cuggiono e della Fondazione Gatta Trinchieri di Milano)

I ricordi

“Non esistono mai le parole giuste in questi momenti, ma ad ora ci viene solo da dire GRAZIE – hanno rimarcato dall’Associazione Il Sole Nel Cuore Odv – Grazie Norberto, per tutto quello che hai fatto per la nostra associazione, per essere sempre stato al nostro fianco e per aver

sostenuto sempre con grande positività le nostre idee e progetti. Grazie per essere stato un grande Amico di tutti noi. Ti immaginiamo già con tutti i tuoi amici Legnanesi a parlare di Palio e calcio, ma soprattutto ti immaginiamo con la Nostra Valeria a fare del bene anche lassù!

Ciao Norberto, ti saremo SEMPRE riconoscenti per tutto”.

Il Rotary Club Castellanzaha espresso il proprio profondo cordoglio per la scomparsa di Norberto Albertalli, figura di straordinario rilievo per la comunità legnanese e per il territorio.

“Imprenditore di successo nel settore della moda e della pellicceria, alla guida della storica Pellicceria Albertalli, Norberto Albertalli ha saputo portare avanti con visione e competenza una tradizione familiare centenaria, contribuendo allo sviluppo del tessuto economico locale e internazionale. Accanto all’attività imprenditoriale, si è distinto per un impegno instancabile nella vita civile e associativa: protagonista del Palio di Legnano, fu capitano della Contrada San Magno con vittoria nel 1971 e successivamente Gran Maestro del Collegio dei Capitani e delle Contrade dal 1987 al 1997, ricevendo il Collare d’Oro, massima onorificenza paliesca. Uomo profondamente legato al territorio, ha ricoperto anche ruoli di responsabilità nel mondo del sociale, tra cui la presidenza della Fondazione Ospedali Onlus, dimostrando una costante attenzione al bene comune e alla solidarietà. Il Rotary Club Castellanza si unisce al dolore della famiglia, degli amici e di tutta la comunità per la perdita di una personalità che ha lasciato un segno indelebile”.

E Il presidente Giuseppe Scarpa ha aggiunto:

“La mancanza di Norberto lascia un vuoto immenso. Per me è stato un mentore che mi ha seguito con grande affetto nelle fasi della mia vita associativa ed imprenditoriale. Mi mancherai tantissimo. Un grande abbraccio a Maura. Ciao Norberto!”

Immancabile il ricordo della Fondazione Palio