Fiera di Cantalupo: controllati 6500 Green Pass

Fiera di Cantalupo, frazione di Cerro Maggiore: la Polizia Locale ha controllato oltre 6mila Green Pass, documento obbligatorio per passeggiare tra le bancarelle.

Fiera di Cantalupo, i controlli

Così come aveva annunciato il sindaco di Cerro Maggiore Nuccia Berra la novità importante per l'edizione 2021 della Fiera di Cantalupo, frazione, in occasione della Sagra di san Bartolomeo, sarebbe stato l'obbligo di Green Pass (certificazione dell'avvenuta vaccinazione, guarigione dal Covid oppure tampone negativo nelle 48 ore precedenti) per prendere parte all'evento. Una modalità nuova, ribadita dal Prefetto, per la quale il Comune ha pensato a "braccialetti" che ognuno dei visitatori poteva ritirare e mettersi al braccio per agevolare i controlli. Che ci sono stati: gli agenti hanno infatti controllato 6.500 Green Pass.

La fiera continua

La fiera ha avuto il suo picco ieri, domenica 29 agosto 2021, e proseguirà anche oggi. Bancarelle anche alla sera, alle 21.30 in piazza Sue, cantautrice colorata dalle canzoni a fiori per una serata all'insegna delle canzoni d'autore che altro non sono che delle storie condite da un briciolo di ironia. Alle 23.30 chiusura ufficiale della manifestazione.

Le foto: