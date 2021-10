Felice Musazzi: una targa per il "papà" dei Legnanesi sulla sua casa natale

Cerimonia

È stata scoperta ieri sera, venerdì 15 ottobre, a San Lorenzo di Parabiago.

Felice Musazzi: a cento anni dalla nascita continuano le iniziative per ricordare il fondatore della celebre compagnia teatrale dialettale I Legnanesi.

Felice Musazzi, scoperta la targa sulla sua casa natale a San Lorenzo

È stata scoperta ieri sera, venerdì 15 ottobre 2021, la targa in quella che fu la casa natale di Felice Musazzi, fondatore della Compagnia dei Legnanesi, nel centenario della sua nascita. Presenti a San Lorenzo di Parabiago l'Amministrazione con rappresentanti di maggioranza e opposizione, i famigliari di Musazzi e don Luigi Colombo, vicario parrocchiale di San Lorenzo, per la benedizione.

"Gli abbiamo già intitolato la scuola elementare per farlo conoscere ai ragazzi"

"Qui a San Lorenzo avevamo già intitolato la scuola elementare a Musazzi per poter dare la possibilità ai ragazzi di scoprire chi era - ha spiegato il sindaco Raffaele Cucchi - Per spiegare perché ha fatto teatro, perché recitava in dialetto e perché vestiva i panni di una donna, quando allora le donne non potevano recitare. Grazie a lui è nata la Teresa. Proprio qui, dove oggi c'è la palazzina e una volta una corte, il 10 gennaio 1921 è nato Musazzi. Il mio grazie va anche alla famiglia che ne tiene vivo il ricordo".

"Oggi è anche Santa Teresa e papà era legatissimo a questa santa"

Un ricordo particolare e sentito è stato quello della figlia di Felice, Sandra Musazzi, presente con la sorella e i cugini. "Oggi è anche Santa Teresa e mio papà era legatissimo a questa santa... proprio per questo ha chiamato così la sua creatura. Grazie davvero a tutti".