Elezioni: "Insieme per Boffalora" fa un passo indietro

Colpo di scena a Boffalora Sopra Ticino in vista delle prossime elezioni comunali che chiameranno i cittadini del paese attraversato dal naviglio a rinnovare il Consiglio comunale il prossimo 8-9 giugno.

Il gruppo di opposizione "Insieme per Boffalora" ha infatti annunciato che non si ripresenterà alla tornata elettorale. Un annuncio illustrato all'interno di una lunga nota condivisa dalla lista di centrosinistra firmata dai quattro consiglieri Ivo Colombo, Angelo Mongelli, Marco Bonomelli e Daniele Colombo, all'interno della quale sono state spiegate le ragioni di questa decisione:

"Non è un addio, ma un arrivederci! Care concittadine, cari concittadini. Dopo tanti anni di impegno civico il nostro gruppo ha inteso non ricandidarsi per le prossime elezioni amministrative che si terranno a giugno di quest’anno a Boffalora - spiegano da Insieme per Boffalora - La nostra partecipazione nelle istituzioni, all’interno della macchina amministrativa, volge oramai al termine. Ci teniamo, però, a precisare che non si tratta di un addio ma solo un arrivederci, consapevoli che non si viva solo di politica e si possa essere utili alla comunità anche con l’impegno in altre attività. A giugno di quest’anno i boffaloresi saranno chiamati ad esprimere una preferenza per decidere chi amministrerà il nostro paese per i prossimi cinque anni. Come lista civica non ci riconosciamo in nessuno dei candidati a Sindaco che si vanno a proporre e, pertanto, non diamo e non daremo alcuna indicazione di voto. I decenni trascorsi nell’amministrazione e partecipazione alla res publica sono stati coinvolgenti, disinteressati e faticosi".