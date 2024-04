Successo a Boffalora per l'incontro pubblico sull'autismo

Un grande successo di presenze lo scorso martedì 2 aprile per il convegno dal titolo «Lo spettro dell’Autismo: dal tratto al disturbo» organizzato dal Comune di Boffalora sopra Ticino in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo che si è tenuto nella serata di martedì all’interno della sala consigliare cittadina.

Autismo, successo per l'incontro a Boffalora

Un momento per riflettere su questa tematica attraverso dei relatori d’eccezione come il dottor Mauro Walden, neuropsichiatra Infantile specializzato in Disturbi del Neurosviluppo, Adriana Campi, educatrice esperta nei disturbi dello spettro autistico e Zoe Pezzi, ragazza autistica che ha portato la sua testimonianza diretta.

La sala consiliare gremita ha seguito con attenzione la serata, lasciando molto soddisfatta il sindaco Sabina Doniselli:

«La Giornata ci vuole richiamare a una maggiore comprensione e sensibilità, affinché l'autismo diventi un'opportunità per imparare a crescere insieme, perché ciascuno di noi, con le sue caratteristiche e peculiarità, contribuisce in modo unico e prezioso alla ricchezza della nostra società. Siamo consapevoli che tanta strada è ancora da percorrere e nel confronto con le famiglie e gli operatori che quotidianamente si occupano di autismo, cogliamo la necessità di migliorare il lavoro di rete a loro supporto e di realizzare azioni che aiutino la società ad essere sempre più capace di capire ed accogliere tutte le diversità. Serve un intreccio di ascolto per programmare meglio servizi che rispondano alle istanze sui progetti di vita di bambini e ragazzi con disturbo dello spettro autistico».

Il primo cittadino ha poi sottolineato come sia necessario un importante lavoro di formazione per le figure che hanno a che fare direttamente con i bambini affetti da questo disturbo.