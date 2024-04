Boffalora: ora è ufficiale, Doniselli si ricandida

La notizia era ormai certa da mesi, ma l’ufficialità è giunta soltanto nella serata di mercoledì: Sabina Doniselli è pronta a ricandidarsi per un secondo mandato alla guida di Boffalora.

Sabina Doniselli si ricandida a Boffalora

Nel comunicato diffuso per annunciare la ridiscesa in campo, il sindaco uscente ha spiegato il perché della sua scelta:

«La mia decisione di propormi nuovamente come vostro Sindaco è fortemente motivata dal fatto che è doveroso rispondere e dar seguito agli impegni presi nel mandato in fase di conclusione e dall’intento di proseguire il servizio alla nostra comunità con maggior competenza ed esperienza, ma sempre con l’entusiasmo e l’amore per Boffalora che hanno distinto questi anni».

Eletta per la prima volta nel 2019, Doniselli fa parte di quella generazione di amministratori che durante il loro incarico hanno dovuto affrontare in prima linea l’emergenza sanitaria del Covid-19; un evento che ha inevitabilmente segnato il mandato di tanti primi cittadini del nostro territorio. A sottolineare questa specificità è il sindaco stesso:

«La mia ricandidatura è il risultato di un quinquennio di lavoro svolto con dedizione e sacrificio, in tempi difficili come quelli della pandemia, durante i quali l’Amministrazione è stata un punto di riferimento fondamentale per la cittadinanza» portando avanti «interventi significativi, alcuni dei quali sono già una realtà e altri in fase di completamento».

Il riferimento in questo caso va ovviamente ai lavori al momento in corso al Parco Mylius e a quelli che dovranno partire prossimamente per il nuovo polo scolastico di via Roma. Sarà probabilmente anche su questi progetti che si giocherà parte della campagna elettorale del primo cittadino uscente. Ancora in gran parte sconosciuto il programma amministrativo per i prossimi cinque anni. Le principali linee programmatiche verranno infatti presentate soltanto nelle prossime settimane.

Presentato anche il nuovo simbolo della lista

Importanti novità invece arrivano dal fronte del supporto politico alla ricandidatura, dato che questa volta a sostenere Doniselli sarà presente il tridente del centrodestra al completo, con Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia:

«Ricevo il pieno sostegno dell’intera coalizione alla guida di Boffalora negli ultimi quindici anni, avvalendomi di una squadra composta da figure di comprovata esperienza nell’amministrazione del nostro comune, da boffaloresi di grande professionalità e da giovani intraprendenti».

Già pronto lo slogan per i prossimi due mesi: «Andiamo avanti, con valori solidi, idee chiare e progetti concreti». Resta ora da vedere come si muoverà dall’altro lato Andrea Ranzini, per ora unico sfidante di Doniselli per lo scranno in riva al Naviglio.