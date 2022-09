Due storici don salutano le loro comunità

Il saluto di don Riccardo Brena e don Riccardo Dell’Acqua alle comunità di Marcallo, Casone, Mesero e Boffalora.

Il saluto di don Riccardo Brena alla comunità

I due don Riccardo, il primo parroco delle parrocchie di Marcallo, Casone e Boffalora, il secondo vicario della Pastorale Giovanile dell’area omogenea Marcallo, Casone, Mesero e Boffalora, hanno salutato i loro parrocchiani nel primo week end di settembre.

Don Riccardo Brena, il parroco, comunemente chiamato don “Riccardone”: nelle Messe di ier sera, sabato 3 settembre 2022, a Boffalora e di stamattina, domenica 4 settembre, a Marcallo con Casone accompagnate da trattenimenti personali con rinfresco.

Anche don Riccardo Dell'Acqua cambierà Parrocchia

Don Riccardo Dell’Acqua, il più giovane, forse anche per questo da tutti battezzato don “Riccardino”, si è congedato dai suoi ragazzi nella Messa celebrata ieri sera, sabato 3 settembre, nella Parrocchia marcallese dei Santi Nazaro e Celso, alla quale è seguita una cena all’oratorio

di San Marco.

Rito Eucaristico solenne, emozioni, ricordi e un grazie corrisposto da prolungati applausi, per i 13 anni di don Brena e per i 10 di don Dell’Acqua. La nuova destinazione di Don “Riccardone”, è nella città di Monza come cappellano responsabile dell’ospedale San Gerardo. Invece don “Riccardino”, l’Arcivescovo lo ha nominato vicario parrocchiale di San Cipriano a Milano.

(Nella foto di copertina il saluto di don Riccardo Dell'Acqua a Marcallo)