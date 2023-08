Domenica riaprono il Parco Castello e tutte le aree verdi della città

Stop ai divieti di accesso nelle aree verdi di Legnano.

Parco Castello: da domenica sarà di nuovo accessibile in sicurezza

Con ordinanza firmata dalla vicesindaco Anna Pavan nel pomeriggio di oggi, venerdì 4 agosto 2023, domenica 6 agosto saranno riaperti al pubblico il Parco Castello e tutte le aree verdi della città per cui era stata emanata ordinanza di chiusura lunedì 24 luglio, a seguito dell'eccezionale ondata di maltempo che tanti danni ha provocato in tutto l'Altomilanese. L’ordinanza segue le operazioni di messa in sicurezza che saranno completate domani, sabato 5 agosto.

Il "grazie" a chi si è prodigato per consentire il ritorno alla normalità

L’Amministrazione comunale coglie l’occasione per ringraziare tutti i soggetti, uffici comunali, Protezione civile, Polizia Locale, Vigili del fuoco, Amga, Ala, Cap, Amiacque ed Enel che, in queste due settimane, si sono prodigati con il loro lavoro per permettere il ritorno alla normalità contribuendo a garantire quello che è un bene prioritario per la cittadinanza, la sicurezza.