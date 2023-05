Due defibrillatori in ricordo di Gabriella Andreasi

Gabriella Andreasi è una delle vittime dell'incidente di Novara: in sua memoria due defibrillatori, uno a San Vittore Olona e uno a Cerro Maggiore.

Gabriella Andreasi ricordata con due defibrillatori

Gabriella Andreasi aveva 63 anni. Abitava a Cerro Maggiore dove era attiva nelle Acli. Era poi da anni uno dei membri più attivi del Comitato accoglienza bambini di Chernobyl (operante a Cerro Maggiore, San Vittore Olona, Legnano, Canegrate, Rescaldina e Castellanza) e a San Vittore Olona tra le fila dell'Us nell'organizzazione della Cinque Mulini. E' volata in cielo la sera dell'8 ottobre 2022 quando, con altri amici coristi del Coro Let's GoSpel di Nerviano, stava rincasando dal Novara Gospel Festival. Oltre a lei a perdere la vita era stata Daniela Cassina, 48 anni, di Busto Garolfo e moglie dell'ex sindaco di Nerviano Massimo Cozzi.

Così come annunciato dai figli, Gabriella sarà ricordata con l'installazione di due defibrillatore (dae), strumento che può salvare la vita in caso di arresto cardiaco.

La prima cerimonia

La cerimonia di inaugurazione del defibrillatore in memoria di Gabriella è in programma domenica 14 maggio, alle 17, all'esterno della biblioteca comunale di Villa Adele di San Vittore Olona (via Leopardi angolo via Fratelli Bandiera). Saranno presenti familiari, amici, conoscenti, l'associazione Sessantamilavitedasalvare e il sindaco di San Vittore Olona Daniela Rossi. Il secondo dae sarà invece inaugurato a breve lungo la via Trento e Trieste di Cerro Maggiore.