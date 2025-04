Curnarè Inséma, i numeri della quarta edizione

Baciata dal meteo, domenica si è svolta la quarta edizione della Curnarè Inséma, la manifestazione ludico sportiva a passo libero sviluppatasi fra strade e sentieri di Cornaredo, San Pietro all'Olmo e Cascina Croce.

Curnarè Inséma

Ben 1400 i partecipanti alla mattinata organizzata dal gruppo dei Podisti per Caso guidato da Giacomo Fragapane e Alessandro Mondini. La corsa o passeggiata a seconda dei gusti si è sviluppata su quattro percorsi, dal più breve di 4 chilometri sino al più lungo di ben 21 chilometri, portando i partecipanti alla scoperta dei luoghi più simbolici di Cornaredo. Come ogni anno, grande adesione e supporto all'iniziativa da parte delle associazioni cornaredesi e, da quest'anno, anche delle scuole locali.

Podisti per caso

Ben 167 iscritti sono infatti giunti dal mondo "scolastico": genitori e nonni in compagnia di ottanta alunni principalmente dell'istituto comprensivo Da Vinci.

36 i gruppi che hanno partecipato alla manifestazione: il più numeroso quello del "Big team Cornaredo" con ben 131 iscritti. Fra gli altri, anche il gruppo dei Disabili in corsa, organizzazione di volontariato la cui missione è quella di mettere in contatto guide volontarie con persone con disabilità visiva o motoria per rendere lo sport strumento di aggregazione, solidarietà e rivincita. Il gruppo ha completato la corsa con la K-Bike, "carrozzina sportiva inclusiva" che permette a chi ha disabilità motorie di partecipare alla mattinata di sport e festa.

Pasqualino e Franco

Al centro sportivo Pertini di Cornaredo c'è stato spazio anche per un momento di commozione e ricordo che ha unito i cornaredesi. Il gruppo Cai Geam ha infatti ricordato Pasqualino Baldin e Franco Pellegrini, i due soci scomparsi in un incidente stradale a gennaio di quest'anno, partecipando alla giornata con una maglietta con i loro volti e la scritta: "In ricordo di due splendide persone: Pasqualino e Franco":