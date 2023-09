Castano Primo, un paese senza medici: si corre ai ripari. Nella struttura temporanea allestita in via Moroni sarà presente un dottore inviato dall’Ats che risponderà all’emergenza dei camici bianchi. «Una decisione per prendere tempo affinché gli Enti superiori intervengano» denuncia il sindaco Giuseppe Pignatiello.

La soluzione

Un ambulatorio medico temporaneo. E’ la soluzione messa in campo dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con l’Ats, per rispondere all’emergenza dei camici bianchi attivi in città o, per meglio dire, l’assenza di essi.

Un triste spaccato è quello infatti che accomuna Castano Primo a diverse realtà limitrofe: la sanità territoriale, in attesa che la riforma regionale produca i suoi effetti, è al collasso e a patirne le conseguenze sono soprattutto le piccole realtà, alle prese con la carenza di medici di base.

La situazione

Nella fattispecie, visto il pensionamento del dottor Erba e il trasferimento della dottoressa Farcica, il Comune ha deciso di allestire un ambulatorio medico temporaneo e lo ha fatto nella speranza, afferma il sindaco Giuseppe Pignatiello, «che gli Enti superiori trovino presto soluzioni adeguate».

Sarà possibile far riferimento anche all’ambulatorio ubicato sul territorio di Inveruno. In altre parole, in paese non ci sono più medici e, per sopperire a questa mancanza, i castanesi potranno recarsi in un luogo messo a disposizione temporaneamente dove, alla presenza di un medico “esterno”, potranno essere visitati. Ma non è tutto; perché alcuni di loro saranno costretti a recarsi a Inveruno qualora dovessero farsi visitare o somministrare farmaci.

Orari e giorni di servizio dell'ambulatorio

Una risposta pronta, dunque, all’emergenza legata ai medici di base, nell’ambulatorio temporaneo ubicato in via Moroni 8. Vi possono accedere i cittadini che al momento non hanno un medico di medicina generale. Questi ultimi dovranno portare con sé la tessera sanitaria, il documento d’identità e la stampa di eventuali esenzioni.

Il medico non sarà tenuto ad erogare prestazioni infermieristiche non correlate alla visita medica né punti di sutura o altre medicazioni. Gli orari: lunedì 7 settembre dalle 9 alle 13; mercoledì 13, dalle 9 alle 13; giovedì 14, dalle 10 alle 13; lunedì 18, dalle 15 alle 19; mercoledì 20, dalle 9 alle 13; giovedì 21, dalle 10 alle 13; lunedì 25, dalle 15 alle 19; mercoledì 27, dalle 9 alle 13 e giovedì 28, dalle 10 alle 13.