Lotta ai furbetti dell'assicurazione: sequestrati 10 veicoli

Il bilancio dell'attività estiva: sequestrati 10 veicoli

E' il bilancio dell'attività di controllo del territorio che ha visto coinvolto il corpo di Polizia Locale di Castano Primo e Nosate durante il periodo estivo. La pausa estiva non è stata affatto sinonimo di vacanza per gli agenti castanesi. E’ lunga infatti la lista degli interventi dai quali è sono poi scaturiti dei provvedimenti. Nello specifico, i poliziotti locali hanno operato 10 sequestri di veicoli trovati a circolare sulla pubblica via privi della prescritta assicurativa di responsabilità civile verso terzi.

I provvedimenti

Chi ha guidato senza assicurazione si è visto sequestrare il proprio veicolo, è stato sanzionato con una multa di 866 euro e si è visto decurtare cinque punti dalla patente di guida. Uno di questi, recidivo, dovrà pagare una multa pari a 1732 euro, poiché reo della stessa violazione. Lo stesso si è visto infatti ritirare la patente, la quale è stata inviata alla Prefettura di Milano che ne disporrà la sospensione da 1 a 2 mesi. Terminato il periodo di sequestro del mezzo, secondo quanto prevede il Codice della strada, scatterà un ulteriore fermo per 45 giorni.

Guidava senza patente: sanzionato

Sempre nello stesso periodo gli agenti hanno anche fermato un ciclomotore che risultava privo di copertura Rca e con revisione scaduta. A peggiorare le cose, però, è stato il fatto che il conducente stesse guidando senza la patente. Per lui una sanzione da 5.100 euro, mentre l'auto resterà ferma per 3 mesi.