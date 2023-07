Il"Bar line" diventa anche edicola: venderà anche giornali

Novità per il "Bar line" di Cerro Maggiore: arrivano anche i giornali.

"Bar line" diventa anche edicola

Una bella notizia per i lettori della carta stampata: da lunedì 10 luglio 2023 i giornali li si potrà trovare anche al "Bar line", bar che si affaccia sulla piazza della chiesa parrocchiale di Cerro Maggiore. Oltre insomma a tutto quello che potrà offrire un bar, ecco che ora per i clienti saranno disponibili anche periodici e quotidiani. "L’idea mi è venuta in quanto il capoluogo è rimasto senza edicole - afferma il titolare Angelo Di Stefano - Come noto infatti, nelle scorse settimane ha chiuso i battenti la storica edicola di via Cappuccini, che era l’ultima rimasta in paese. Allora ho pensato: perchè non far diventare la mia attività un bar con edicola? E così è stato. La vendita dei giornali inizierà lunedì. I clienti potranno trovare riviste, quotidiani e settimanale, Settegiorni compreso".

La nuova sfida

Di Stefano porta avanti il bar da ben 23 anni ed è pronto alla nuova sfida: "Vogliamo provarci, vogliamo offrire ai nostri clienti anche la possibilità di trovare qualcosa da da acquistare e poi leggere mentre si trovano magari a bere il caffè, una bibita, a mangiare qualcosa o prendere anche solo delle caramelle" afferma il titolare.