L'Arcivescovo Mario Delpini in visita all'oratorio di Cerro Maggiore.

L'Arcivescovo in oratorio, bagno di folla

Un pomeriggio diverso dal solito per gli animatori e i ragazzi dell'oratorio di Cerro Maggiore: oggi, venerdì 1 luglio 2022, l'Arcivescovo di Milano Mario Delpini è infatti arrivato al Centro don Branca, oratorio cerrese che, come tanti altri, in questi giorni è nel pieno dell'attività con centinaia di ragazzi. Delpini si è fermato a chiacchierare con i giovani, rispondendo alle loro domande. Ha inoltre visitato la struttura. Una visita che rientra nelle tante che Delpini sta facendo nella zona.

L'emozione del sindaco

Presente anche il sindaco Nuccia Berra, insieme all'assessore allo Sport e Tempo libero Daniel Dibisceglie e al comandante dei Carabinieri della Stazione di Cerro Maggiore Antonino Lisciandro: "Ho avuto il piacere di visitare il nostro oratorio con un accompagnatore d'eccezione: l'Arcivescovo di Milano - commenta Berra poco dopo l'iniziativa - Incrociare il suo sguardo e vedere tanti bambini felici è stata una grande emozione".

Le foto: