“Amicizia è vita” dona 4mila euro all’Hospice

Un contributo pari a 4.000 euro è stato consegnato lo scorso mercoledì all’Hospice di Abbiategrasso alla presenza del sindaco Cesare Nai.

La neo associazione nata quest’anno

L’importo devoluto a favore dell’Hospice di Abbiategrasso, è il frutto dell’intenso lavoro di promozione sociale che l’Associazione “Amicizia è Vita - A.P.S.” - ETS ha profuso nei mesi di maggio e giugno, organizzando lo spettacolo “E quindi uscimmo a riveder le stelle”. Lo scorso 9 giugno, infatti, presso il Teatro Nuovo di Magenta, l’APS presieduta da Consuelo Lara Busti ha potuto raccogliere, anche con il contributo dei soci fondatori, questo straordinario importo. Un risultato sorprendente se si considera che “Amicizia è Vita - A.P.S.” - ETS è nata da pochi mesi; ufficialmente costituita il 18 marzo 2022, è iscritta al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore) con Decreto Dirigenziale n. 4633 del 22/06/2022 dell’Ufficio Regionale del RUNTS di Regione Lombardia e nel Registro delle Associazioni del Comune di Abbiategrasso con determinazione dirigenziale N. 538 del 23/06/2022.

I ringraziamenti della struttura assistenziale

Questa era la prima iniziativa messa in campo. Nel corso della serata, infatti, hanno presenziato allo spettacolo di danza oltre 250 spettatori che hanno così contribuito alla raccolta a favore dell’Hospice. L’A.P.S., acronimo di Associazione di Promozione Sociale, è nata proprio con la finalità di promuovere eventi e iniziative sul territorio che possano da un lato animare la comunità locale e dall’altro sostenere le Associazioni che, come l’Hospice, offrono servizi socio-sanitari e assistenza nella zona. L’Hospice di Abbiategrasso, dal canto suo, ringrazia sentitamente tutti i soci fondatori e tutto lo staff dell’Associazione che con impegno ed abnegazione hanno contribuito alla realizzazione della serata. Il contributo ricevuto andrà a beneficio dei numerosi malati inguaribili che il Centro di via Dei Mille assiste annualmente.