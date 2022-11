A Manuel Agnelli il Master della IULM

All'arista Manuel Agnelli il Diploma ad Honorem del Master in Editoria e Produzione Musicale dell’Università IULM di Milano.

Un riconoscimento per il suo ruolo nella musica

A Manuel Agnelli il Diploma ad Honorem del Master in Editoria e Produzione Musicale dell’Università IULM di Milano. "Per il ruolo poliedrico e fondamentale che ricopre nel panorama musicale e culturale per la cifra rivoluzionaria della sua musica e per lo spessore e la profondità dei suoi testi" questa la motivazione del prestigioso riconoscimento, che l’artista rock-alternative di Abbiategrasso ha ricevuto mercoledì sera 16 novembre 2022.

L’Ateneo milanese nel corso degli anni ha conferito lauree e diplomi ad honorem ad alcuni cantautori: nel 2001 il Master ad honorem in Comunicazione a Lucio Dalla; nel 2005 la Laurea ad honorem in Scienze della Comunicazione a Vasco Rossi; nel 2019 il Diploma ad honorem del Master in Arti del racconto al professor Roberto Vecchioni.

Erede della contro-cultura

Nel corso della cerimonia di conferimento del master, l’artista ha affermato “Un grandissimo onore per me. Da quando ho iniziato è cambiato tutto nel fruire la musica. Io sono figlio della contro-cultura, se qualcuno non fa nulla per te, falla tu, il concetto dell’auto-produzione era la filosofia e la cultura con cui raggiungere un traguardo”. Agnelli aggiunge e chiude “La mia generazione purtroppo non è riuscita a trasmettere a quella successiva l’esperienza che ci ha forgiato. Lasciamo in eredità un sacco di punti di domanda”.

La serata è proseguita con una performance dell’artista che sul palco si è esibito con il pianoforte e la chitarra acustica.