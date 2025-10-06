20 candeline per la Croce Azzurra Ticinia Odv

Grande festa sabato a Boffalora sopra Ticino per i 20 anni dell’associazione Croce Azzurra Ticinia Odv, che con le sue nove sezioni opera nei comuni di Boffalora, Busto Garolfo, Castano Primo, Inveruno, Marcallo con Casone, Robecchetto con Induno, San Giorgio su Legnano, Vanzaghello e Villa Cortese offrendo a chi ne necessità per motivi di salute o disabilità un servizio di trasporto verso ospedali, centri diagnostici, case di cura, residenze sanitarie, comunità educative, operative sociali per eseguire visite, esami, terapie, attività e percorsi educativi.

«Un traguardo importante, frutto di impegno, dedizione e amore per il prossimo – sottolinea il sindaco di Boffalora Sabina Doniselli – In questi vent’anni la Croce Azzurra Ticinia è stata un punto di riferimento per tanti, portando aiuto, conforto e solidarietà a chi ne aveva più bisogno. Un grazie di cuore a tutti i volontari, che con il loro tempo e la loro generosità rendono possibile ogni giorno il servizio ai più fragili. Grazie anche a tutte le persone che, con il loro sostegno e la loro presenza, hanno contribuito in questi anni a mantenere viva l’associazione e i suoi valori».

Sabato l’anniversario è stato celebrato con una messa, seguita dalle benedizioni di alcuni nuovi mezzi a disposizione dell’associazione e poi un pranzo condiviso con la torta finale. «Un ringraziamento speciale a don Angelo che ha celebrato la santa messa e benedetto le cinque nuove auto destinate alle sezioni della Croce Azzurra, simbolo concreto di un impegno che continua a crescere – prosegue Doniselli – Un sentito grazie anche a tutti i sindaci e agli amministratori presenti, per la loro vicinanza e il loro sostegno. È stato un vero piacere ospitare a Boffalora sopra Ticino questa bellissima festa, che celebra non solo un anniversario, ma una grande comunità di persone unite dal desiderio di aiutare gli altri».