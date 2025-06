Minacce al vicesindaco, la solidarietà della politica

Esprimo la mia piena solidarietà a Dario Ceniti e la più ferma condanna per quanto accaduto. Le minacce a un amministratore locale non sono mai un fatto isolato: sono un attacco diretto alla democrazia, alla legalità e alla libertà con cui le istituzioni devono poter operare ogni giorno, senza condizionamenti né timori.Da ex sindaco, conosco bene il senso di responsabilità, la fatica e la dedizione che occorrono per amministrare una comunità. Chi svolge un ruolo istituzionale in un Comune lo fa con passione e sacrificio, spesso affrontando problemi complessi in prima linea, a stretto contatto con i cittadini. Le istituzioni locali rappresentano il primo baluardo dello Stato sul territorio, e anche quello più esposto. Attaccarle significa minare la fiducia delle persone verso la cosa pubblica.Dario Ceniti, in tutti questi anni, ha dimostrato serietà, integrità e un impegno costante per la sicurezza e il benessere della sua comunità. Siamo certi che non si lascerà intimidire e che continuerà a svolgere il suo incarico con lo stesso coraggio e determinazione di sempre.Fratelli d’Italia sarà sempre al fianco di chi serve le istituzioni con onestà, trasparenza e dedizione. Ci auguriamo che la giustizia faccia rapidamente il suo corso, affinché simili episodi non si ripetano e venga ristabilita piena serenità nell’attività amministrativa di Cornaredo”.