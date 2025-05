Il Circolo Socio Culturale Hobbisti con il patrocinio del Comune di San Giorgio su Legnano organizza dal 27 maggio al 7 giugno 2025 la Mostra Estiva degli Hobby affrontando il tema delle "Artigianato e Creatività a Km 0".

Tutto pronto per la mostra estiva degli Hobby

Con la scelta del tema espositivo si è voluto dare evidenza alla dimensione artigiana presente, ma non sempre evidenziata a sufficienza, nel concetto di creatività. Esistono infatti realtà sul territorio che attraverso le proprie iniziative dimostrano una notevole carica di creatività, intesa proprio come arte o capacità cognitiva della mente di creare e inventare. La mostra estiva nasce per dare visibilità ad alcune tra le forme di creatività che abbiamo a portata di mano nella vita di ogni giorno, ma anche per conferire concretezza alle idee ed alle fantasie che ci accompagnano presentandone concreti esempi e realizzazioni. Coerentemente con la premessa si è inteso valorizzare il contributo creativo ed artigianale avvalendosi della collaborazione di persone ed associazioni che, grazie al loro impegno quotidiano, uniscono la teoria alla pratica, la creatività all'azione, attivandosi in quello spazio, per certi aspetti, un po' "fuori dagli schemi", ma soggetti che riescono davvero a produrre attività ed oggetti reali attraverso le proprie iniziative.

La tecnica e l'arte del ricamo

L'esposizione si sviluppa e presenta i prodotti di alcune queste iniziative, come quelle sviluppate attorno al Tema del Ricamo, progetto che viene portato avanti da un gruppo formato da signore che si incontrano settimanalmente per coltivare questa passione, unendo tecnica e creatività all'arte del ricamo, ma unendo a questa anche al piacere di ricercare e crescere attraverso il dialogo, lo scambio di esperienze personali, l'applicazione e la sperimentazione del connubio tra tessuto e filo che, sapientemente gestito, riesce a dar vita a veri e propri capolavori. La mostra è quindi occasione per presentare alcune tra le numerose realizzazioni al confine tra tecnica, arte e creatività, lasciando ai visitatori la scelta.

La mostra non poteva che riservare adeguato spazio e visibilità alla Cooperativa Sociale LA RUOTA, storica iniziativa che opera da tempo nel mondo della disabilità e che si presenta come terreno fertile per la sperimentazione di azioni creative. Infatti il mondo dell’handicap e della disabilità è estremamente differenziato e per dare una significativa risposta ai bisogni che esprime, richiede un’articolazione dell’offerta di servizi ed opportunità. Ne è esempio il Progetto Officina, nel quale si vuole rispondere al bisogno di realizzazione personale e di gratificazione della persona attraverso la dimensione del saper fare. L'iniziativa esprime il proprio carattere creativo realizzando una progettualità mirata, consapevoli che il saper fare non mira ad arrivare a quei livelli e standard di produttività dell'industria, ma diventa dignitoso e gratificante perché viene realizzato con attività attinenti al reale, è aperto al territorio, alla comunità, presupporre un reale e continuo coinvolgimento della persona, per renderla non solo attiva ma realmente partecipe a ciò che sta facendo.

E la mostra non poteva certo trascurare il contributo alla creatività portato dalle persone che frequentano il Centro Ricreativo che, recentemente trasformatosi dalla storica Associazione Pensionati in un soggetto diverso, è divenuto portatore di idee ed azioni nuove, riuscendo a trasformarsi profondamente proprio proponendo ed introducendo iniziative creative, capaci di meglio coinvolgere le persone ed allargando la loro partecipazione alle varie attività avviate, che ora spaziano dalla produzione di oggettistica alla partecipazione a mercatini ed eventi pubblici.

Un omaggio alla pittura

Ma restando nel tema Creatività non poteva mancare un omaggio hobbistico alla pittura, infatti, una interessante esposizione di quadri realizzati dal nostro Roberto Fornaroli accompagnerà i visitatori alla scoperta degli oggetti esposti.

La mostra si terrà nel Laboratorio Hobbisti del Comune, in piazza IV Novembre 7 a San Giorgio su Legnano, da martedì 27 maggio a sabato 7 giugno. La mostra sarà aperta al pubblico dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, resterà chiusa il sabato pomeriggio ed i festivi.