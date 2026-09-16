Torna la Mostra Autunnale degli Hobby 2026

Prende il via sabato 19 settembre 2026 alle ore 10,00, la Mostra Autunnale degli Hobby 2026 dedicata a tre differenti “passioni hobbistiche”.

È organizzata dal Circolo Socio Culturale Hobbisti con il patrocinio del Comune di San Giorgio su Legnano, e pur svolgendosi in concomitanza con la “Festività Patronale” accompagna le altre numerose iniziative in corso.

Tre passioni hobbistiche

Per i visitatori questa mostra rappresenta una preziosa occasione per avvicinarsi e conoscere da vicino le numerose attività che gli hobbisti svolgono nel quotidiano, l’esposizione di quest’anno si caratterizza per presentare tre distinte attività hobbistiche: la collezione numismatica, la raccolta di materiali pubblicitari e creativi, infine la pittura, che quest’anno è già stata occasione d’altri incontri.

Andando per ordine, presentiamo la collezione di Cartamoneta della Lira Italiana del dopoguerra, le emissioni dal 1946 fino al 2001, anno dopo il quale è entrato in vigore l’Euro ed è terminata la stampa di cartamoneta in lire.

La collezione di cartamoneta

Oggetto della mostra sono le banconote e, lasciandoci alle spalle le 50 lire dell’Officina carte valori della Banca d’Italia, e poi quella da 100 lire, stampata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, si arriva rapidamente a nuovi “tagli”, meglio rispondenti ai bisogni del tempo. Innanzitutto la banconota da 500 lire, che i meno giovani hanno conosciuto nelle sue tre versioni, seguita sempre nel 1947 dalla prima banconota da 1.000 lire di una serie di cinque che seguiranno a distanza di alcuni anni.

A queste emissioni ne succedono altre come le 2.000 lire, le 5.000 lire, le 10.000 lire ecc.., fino ad arrivare alla famosa banconota da 500.000 lire del 1997.

Le cartoline cinematografiche

Ma adesso cambiamo registro espositivo per occuparci di arte cinematografica, infatti esiste un mondo di “creativi” che realizzano le famose cartoline pubblicitarie dei film, italiani e non, che vengono proiettati nella sale cinematografiche e che vengono distribuite sia nei cinema che all’esterno, anche attraverso altri media.

A nostro parere questi oggetti, semplici ma frutto di creatività ed abilità nostrane, meritano di essere fatti meglio conoscere.

Creatività e arte figurativa

Certo oggi con l’avvento di internet si tende a stampare sempre meno carta ed a privilegiare altri canali per far giungere i messaggi ai potenziali destinatari, ciononostante questa tradizione continua a produrre nuove cartoline.

Se da un lato il tema è ben identificato: il film ha un titolo e certi sono gli attori, esiste però un’altra importante dimensione, quella creativa, nella quale si sono cimentati abili grafici e fantasiosi pubblicitari che, lavorando sui colori ed associando a questi immagini e disegni, hanno dato vita ad una incredibile varietà di “cartoline pubblicitarie”, che esponiamo per la curiosità e l’interesse dei visitatori.

Le opere in mostra

Se dal punto di vista dell’ampiezza verrà dato un importante spazio alla esposizione delle Cartoline Cinematografiche, in termini di creatività vogliamo evidenziare e sottolineare anche l’Arte Figurativa.

Completerà la mostra anche l’esposizione di alcune opere di Pittura che, tra le varie tipologie d’arte, attirano da sempre l’attenzione degli hobbisti e costituiscono il “leit motiv” delle mostre che organizziamo nel corso dell’anno.

Informazioni e orari

La mostra sarà liberamente visitabile fino a sabato 26 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, all’interno del Laboratorio Hobbisti all’interno del Comune di San Giorgio S/L, in Piazza IV novembre 7, mentre la mostra resterà chiusa il sabato pomeriggio e la domenica.

Per informazioni ed appuntamenti telefonare al 379.1514002.