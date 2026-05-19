L'appuntamento di sabato 30 giugno organizzato da Pro Loco è patrocinato dal Comune di San Giorgio su Legnano e sostenuto dalla Bcc Busto Garolfo e Buguggiate

Festa di Campagna a San Giorgio su Legnano: una giornata tra tradizione, musica, giochi, sapori genuini e iniziative dedicate a tutta la famiglia. Sabato 30 maggio torna uno degli appuntamenti più attesi della stagione organizzato dalla Pro Loco San Giorgio su Legnano con il patrocinio del Comune di San Giorgio su Legnano e il sostegno della BCC di Busto Garolfo e Buguggiate.

Torna la Festa di Campagna tra musica, sapori e tradizioni

L’evento si svolgerà dalle 10 alle 18 in Largo Falcone e Borsellino a San Giorgio su Legnano, dove per l’intera giornata verrà allestita una grande area dedicata al divertimento, alla convivialità e alla riscoperta delle tradizioni della campagna di una volta.

Il programma della manifestazione proporrà attività e intrattenimento per tutte le età. Tra le attrazioni più attese ci saranno i tori meccanici, pensati sia per adulti sia per bambini, pronti a mettere alla prova equilibrio e abilità in un clima di allegria e spensieratezza. Durante tutta la giornata sarà inoltre possibile assistere a momenti di musica dal vivo e partecipare ai balli popolari, per ricreare l’atmosfera delle feste tradizionali all’aperto.

Tra gusto e tradizione

Ampio spazio sarà dedicato anche al gusto grazie all’area food, dove il pubblico potrà trovare panini, taglieri e dolciumi, con proposte pensate per accompagnare la giornata all’insegna della semplicità e della convivialità.

Non mancheranno poi i giochi tradizionali che richiamano il mondo contadino e le feste popolari di una volta, come il tiro alla fune e la corsa con i sacchi, insieme a laboratori dedicati ai bambini. La manifestazione offrirà inoltre la possibilità di vedere da vicino attrezzi della campagna di una volta, libri e altre curiosità legate alla tradizione rurale.

Tra le novità di questa edizione sarà presente anche uno stand dedicato al giardinaggio, dove saranno in esposizione articoli e prodotti pensati per la cura del verde e degli spazi esterni, su cui i visitatori potranno chiedere informazioni, aggiungendo così un ulteriore richiamo al mondo della campagna e della natura.

Comunità e partecipazione

La Festa di Campagna vuole essere un’occasione per ritrovarsi, condividere momenti di svago e valorizzare il senso di comunità attraverso attività capaci di coinvolgere famiglie, giovani e adulti. La Pro Loco San Giorgio su Legnano invita tutta la cittadinanza a partecipare alla Festa di Campagna come occasione per riscoprire il valore dello stare insieme e del vivere il paese attraverso momenti di condivisione e semplicità.

“Desideriamo creare una giornata capace di unire persone di tutte le età, famiglie, bambini, giovani e anziani, riscoprendo il piacere di vivere la comunità e le tradizioni del nostro territorio. – spiegano dalla Pro Loco – Attraverso giochi popolari, musica, attività all’aria aperta e momenti di convivialità si ricrea quell’atmosfera semplice e genuina che aiuta le persone a sentirsi parte di qualcosa di più grande del singolo individuo. È proprio in queste occasioni che si rafforzano i legami tra generazioni, si costruisce fiducia reciproca e si alimenta il senso di appartenenza al territorio. In un tempo in cui spesso si corre senza fermarsi, crediamo sia importante ritagliarsi momenti autentici di incontro, collaborazione e divertimento”.

Il presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate sottolinea:

“Iniziative come questa assumono un valore importante: riescono a mettere al centro la dimensione umana della comunità, riportano le persone nelle piazze, creano occasioni di socialità e permettono alle famiglie, ai giovani e agli anziani di ritrovarsi e condividere esperienze comuni. Una piazza piena di famiglie, bambini e volontari non rappresenta soltanto un momento di festa, ma è il segno concreto di un territorio che continua a coltivare relazioni, identità e senso di comunità. Eventi come questo, inoltre, permettono di trasmettere il valore delle tradizioni, della memoria e della cultura locale in modo concreto e coinvolgente. I bambini e i ragazzi hanno l’opportunità di conoscere giochi di una volta, attrezzi della campagna, usanze popolari e modi di vivere che fanno parte della storia delle nostre comunità. Non si tratta soltanto di guardare al passato con nostalgia, ma di conservare e tramandare un patrimonio culturale e umano che rischierebbe altrimenti di andare perduto. Riscoprire le tradizioni significa anche comprendere meglio le proprie radici, capire da dove veniamo e riconoscere il valore del lavoro, della solidarietà e della collaborazione che hanno contribuito a costruire le nostre comunità nel tempo. È importante che le nuove generazioni possano crescere mantenendo un legame con il territorio, imparando ad apprezzare la semplicità, il rispetto delle persone e il significato dello stare insieme”.

La Pro Loco di San Giorgio su Legnano invita tutti «a partecipare alla Festa di Campagna, a trascorrere qualche ora insieme e a sentirsi parte della nostra comunità. Fare comunità significa proprio questo: condividere esperienze, conoscersi, sostenersi e costruire legami attraverso occasioni semplici ma preziose come questa festa. Non mancate!».