Nel fine settimana la mostra autunnale del Circolo hobbisti

San Giorgio su Legnano · 11/09/2025 alle 07:10

Il Circolo Socio Culturale Hobbisti con il patrocinio del Comune di San Giorgio su Legnano organizza da sabato 13 a sabato 20 settembre 2025 la Mostra Autunnale degli Hobby affrontando il tema “il Modellismo tra Arte e Creatività “.

La Mostra Autunnale si svolge in concomitanza con la Festa Patronale di San Giorgio e quest’anno vuole affrontare un tema diverso dal solito ed un po’ particolare, indagando il rapporto esistente tra il modellismo, praticato a livello di hobby, e l’Arte, in una delle sue forme espressive più conosciute: la pittura.

La ricerca e l’individuazione del ”nesso” tra modellismo ed arte si fonda sulla condivisione di due importanti dimensioni: la creatività, intesa come capacità di prefigurare forme di possibili risultati materiali da una idea, ed il saper fare, cioè la capacità di scegliere ed utilizzare strumenti e tecniche per realizzare tali forme.

Infatti l’attività del modellista-hobbista parte da un’idea e da materiali comuni, come legno o metalli, per poi affinarsi e precisarsi in fasi successive fino a diventare un vero e proprio progetto. Da questo progetto nasce l’esigenza di dotarsi degli utensili e dei pezzi necessari, per poi applicarsi con passione, abilità ed inventiva realizzando oggetti assolutamente originali.

Coniugare la fantasia con il sapere

La modellistica a livello hobbistico è un’attività fatta da persone comuni che riescono a coniugare la fantasia al saper fare, la creatività all’ingegno, per dare forma al proprio pensiero ed in questo abbiamo trovato il collegamento con l’Arte, e con la pittura più in particolare.

Infatti, nella realizzazione di un quadro il pittore segue un processo analogo a quello del modellista: parte da un’idea, che può consistere in una persona, un soggetto oppure un paesaggio o altro, per poi arrivare a definire le condizioni e le modalità per la sua realizzazione, arrivando così al progetto dell’opera.

Se fino a questo punto il processo ideativo-creativo del modellista e del pittore mostrano evidenti similitudini, altrettanto si può cogliere nella fase realizzativa che darà vita al modello od al quadro.

Si tratta infatti di utilizzare con abilità gli strumenti e le tecniche più appropriate già individuate nella fase precedente per realizzare il modello piuttosto che per dipingere il quadro.

E proprio riflettendo sul processo che porta al Modello oppure al Quadro è nato il desiderio di dare evidenza a ciò che avvicina tra loro Modellismo ed Arte si è voluta cogliere l’occasione per ricordare un’associazione di artisti di San Giorgio, l’ADAS, associazione che oggi non c’è più ma che negli anni passati ha contribuito a far germogliare la passione per la pittura in tante persone.

La Mostra Autunnale ospiterà circa una trentina di quadri realizzati dai soci ADAS che con la loro arte ed i loro colori accompagneranno l’esposizione modellistica.

La mostra si terrà nel Laboratorio Hobbisti in piazza IV Novembre 7 a San Giorgio su Legnano, e sarà aperta al pubblico dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, mentre resterà chiusa il sabato pomeriggio e la domenica.

