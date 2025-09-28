Malgrado quanto accaduto sabato ai magazzini della Pro Loco di Villa Cortese, la Fiera Autunnale si svolgerà regolarmente. Lo confermano gli organizzatori.

Organizzata dagli Artigiani del Borgo in collaborazione con l’Amministrazione comunale, pallavolo e sitting volley Vomien Tavolo Eventi di Villa Cortese.

Insieme al Satellite Artigiani del Borgo del Lions Club Maggiolini di Parabiago, la Fiera autunnale si svolgerà domenica 28 settembre nel piazzale della Cooperazione, per tutta la giornata

La tradizionale Fiera Autunnale di Villa Cortese è arrivata alla 42a edizione – ha detto Anna Benetazzo, Assessora alla Cultura di Villa Cortese – Dal 6 settembre fino al 16 ottobre il programma è variegato. In calendario, ci sono momenti dedicati alla cultura, altri al divertimento e allo svago, altri ancora al mondo contadino e alla tradizione, alla solidarietà e all’inclusione. Non mancheranno momenti dedicati ai piccoli, alle famiglie, ai giovani e a tutti coloro che hanno voglia di vivere appieno la vitalità villacortesina. Cuore pulsante del calendario l’ultimo week di settembre, con la “Domenica della Fiera” e il tradizionale lunedì di festa. Ringrazio la presenza attiva e fondamentale del “Tavolo Eventi”, tutte le Associazioni, i Commercianti, gli Uffici Comunali, la Polizia Locale e la Protezione Civile che si adoperano per realizzare le varie iniziative. Ringrazio inoltre gli Artigiani del Borgo di Legnano, in particolare il Presidente Ennio Minervino per la disponibilità nel portare Ludolandia a Villa Cortese, accompagnata dal nobile obiettivo di raccolta fondi da devolvere al reparto di Pediatria dell’Ospedale di Legnano.