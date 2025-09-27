Incendio al PalaVilla: sul posto sei squadre dei Vigili del Fuoco

Incendio al PalaVilla di Villa Cortese: struttura inagibile. Sul posto sei squadre dei Vigili del Fuoco, la Pro Loco ha dovuto annullare tutti gli eventi in programma.

PalaVilla in fiamme

Un incendio divampato nella mattinata di sabato 27 settembre, ha reso inagibile il PalaVilla, punto di riferimento della Pro Loco e delle tante organizzate manifestazioni organizzate in paese. Le fiamme, partite da un magazzino sul retro della struttura, hanno causato danni ingenti, soprattutto a causa del fumo denso che ha invaso l’intera area.

L’allarme è scattato intorno alle 8:30. Sul posto sono intervenute sei squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno domato il rogo prima che potesse estendersi ulteriormente. Con loro anche la Protezione Civile, i Carabinieri, la Polizia Locale, i tecnici comunali, la Croce Rossa e il sindaco Alessandro Barlocco.

Cortocircuito da un deposito

Secondo una prima ricostruzione, l’incendio sarebbe partito per un cortocircuito da un locale adibito a deposito, dove erano stoccati tavoli, sedie e macchinari per la pulizia. Nessun ferito, ma i danni sono notevoli: il fumo ha annerito pareti e controsoffitti, rendendo la struttura inutilizzabile. La Pro Loco è stata costretta ad annullare tutti gli eventi in programma al PalaVilla nell’ambito della tradizionale Fiera autunnale: la serata danzante in programma la sera, l’atteso pranzo con polenta e cassoeula di lunedì e il gran finale, la sera stessa.