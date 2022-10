Festa d'Autunno tra funghi, caldarroste e macchine agricole

Festa d'Autunno a Magnago, l'appuntamento è fissato per domenica 23 settembre 2022.

Festa d'Autunno a Bienate

Proposta dalla Pro Loco Bienate Magnago, con il patrocinio e contributo del Comune di Magnago e in collaborazione con Associazione Antares di Legnano e Sci Club 3 Campanili, sarà una giornata ricca di eventi organizzati per celebrare la stagione autunnale. Si terrà in piazza Tricolore e in via Leopardi a Bienate dalle 9 alle 19, dove potrete scoprire diverse attività. Ci sarà la 23esima edizione della Mostra Micologica in memoria di Leopoldo Piantanida, che fu socio della locale Pro Loco e segretario del Gruppo micologico Bresadola di Busto Arsizio, con degustazione di risotto ai funghi e caldarroste. Alle 16.30 verrà premiato il fungo più particolare (chi volesse partecipare deve presentare i funghi alla commissione entro le 12.30 del giorno stesso).

C'è anche un laboratorio per bambini

Durante la giornata, con la decima edizione della Festa dell'Agricoltura si troveranno un mercatino di prodotti tipici locali, una sfilata e un'esposizione di macchine agricole. Con Tuttonatura festamercato incontrerete espositori del mondo biologico e dell'ecosostenibile. Per tutti i bambini non mancheranno laboratori didattici, allestiti dalle Associazioni Geni.U.S e Genitoriamo, nel pomeriggio le Gev Guardie ecologiche volontarie di Città metropolitana di Milano e il "Laboratorio di Costruzione di Spaventapasseri", in cui costruiranno con la paglia e materiali di riciclo come stoffa e carta gli abiti dei piccoli spaventapasseri che potranno esporre nei propri giardini e balconi. Inoltre alle ore 16 si potrà assistere allo spettacolo musicale con I Ciulandari.