Bar bersagliato di colpi di arma da fuoco

Colpi di arma da fuoco contro le vetrine di un bar a Magnago.

Colpi di arma da fuoco contro il Punto Caffè di via delle Alberine

È successo nella notte tra domenica 22 e lunedì 23 giugno. L'esercizio preso di mira è il Punto Caffè di via delle Alberine, presso il distributore di carburanti. La scoperta è stata fatta stamattina dal gestore giunto sul posto per aprire l'attività. L'uomo ha trovato cinque fori di proiettile, uno per ogni vetrina del locale, e ha subito chiamato i Carabinieri della stazione cittadina per denunciare l'accaduto. Giusti sul posto, gli uomini dell'Arma hanno effettuato i rilievi del caso e avviato le indagini.

Sull'episodio indagano i Carabinieri della Compagnia di Legnano

Quel che è certo è che non si è trattato di furto (dal bar infatti non manca nulla). Spetta ora ai militari della Compagnia di Legnano appurare le ragioni del gesto e rintracciarne l'autore.