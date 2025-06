Incendio al termovalorizzatore Neutalia (ex Accam) di via per Arconate a Busto Arsizio, al confine con Magnago.

Incendio nell'area del termovalorizzatore Neutalia

Il rogo è scoppiato intorno alle 11 nell'area di stoccaggio dei rifiuti ingombranti, provocando un'alta colonna di fumo visibile anche da chilometri di distanza. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, un'ambulanza della Croce rossa di Gallarate e un'automedica. Nessun danno alle persone.

Le fiamme nell'area di stoccaggio dei rifiuti ingombranti

In riferimento all'accaduto, un portavoce di Neutalia spiega:

"L'incendio si è verificato, per cause ancora non note, nell’area di stoccaggio dei rifiuti ingombranti non pericolosi (mobili, suppellettili eccetera) gestita da terzi. L’incendio è stato circoscritto e prontamente domato dalle squadre antincendio dell’azienda e dai Vigili del fuoco intervenuti sul posto. Non ci sono stati danni alle persone e all’impianto, né sono state coinvolte altre aree".

Le cause del rogo sono in corso di accertamento

L'azienda spiega inoltre:

"Le fiamme hanno interessato una porzione circoscritta (detta baia) dell’area dedicata ai rifiuti ingombranti (rifiuti voluminosi e non pericolosi che i cittadini possono conferire al loro gestore dell’igiene urbana). Le baie progettate e realizzate da Neutalia tra il 2022 e il 2023 coerentemente alle indicazioni dei Vigili del fuoco hanno lo scopo di circoscrivere e ridurre i rischi legati alla possibile propagazione delle fiamme alle aree limitrofe. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento".