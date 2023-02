Una Candelora di sole ed emozioni

Una magia che si è rinnovata ancora una volta a Legnano.

La magia della Candelora è tornata ad animare Legnano

Sono le 18.40 di domenica 5 febbraio 2023 e il sole è tramontato su una via Dante gremita di bancarelle e passanti. È la Candelora: la festa della contrada Legnarello e sagra popolare del Carü mi Carü ti, che, come da tradizione, torna ad animare dopo due anni di stop, la prima domenica di febbraio di legnanesi e non.

Il Concerto preceduto da un malore di una delle coriste

I festeggiamenti di ieri sono stati il culmine di un weekend intenso che ha visto protagonista la contrada giallorossa e tutto il suo territorio. Ad aprire le celebrazioni è stato il Concerto della Candelora a cura dall’Orchestra dell’Accademia e Coro sinfonico Amadeus. Attimi di tensione hanno preceduto l'inizio del repertorio, a causa di un improvviso arresto cardiaco ai danni di una delle coriste, fortunatamente risolto grazie al tempestivo intervento di alcuni medici presenti in chiesa che hanno subito iniziato il massaggio cardiaco e utilizzato uno dei defibrillatori semiautomatici installati nelle immediate vicinanze. "Un episodio che ha causato non poca preoccupazione, ma che ha anche ricordato quanto siano fondamentali le installazioni di defibrillatori e decisiva la preparazione di primo soccorso" spiegano dal maniero di via Dante. Il concerto è poi proseguito, per volontà del coro stesso, con una selezione dell'apprezzatissimo repertorio di Giuseppe Verdi.

Più di 200 contradaioli a cena con ospite d'onore Antonio Siri

Il fine settimana della Candelora è continuato con la tradizionale cena in contrada del sabato sera, che ha visto più di 200 contradaioli accogliere la reggenza e l'ospite d'onore: il fantino Antonio Siri. Dopo i saluti del capitano Matteo Masnata, della castellana Francesca Bandera, dello scudiero Matteo Brusa e della gran dama Cristiana Re, il gran priore Alessandro Mengoli ha consegnato un sentito omaggio al predecessore Roberto Guidi e successivamente è stata proclamata la Dama del Sole per l'anno 2023, Mariangela Palmieri Marinoni, per il grandissimo impegno profuso nello studio e nella realizzazione della sfilata storica di contrada. Le novità in casa Legnarello sono proseguite con la nomina del nuovo addetto corse Filippo Trespoli e del nuovo gonfaloniere Gabriele Alli. Mengoli ha poi consegnato le pergamene ai sei nuovi priori nominati lo scorso luglio e dato via alla cena.

Il gruppo cucina giallorosso ha proposto un menù della tradizione, con una selezione di salumi come antipasto, polenta, bruscitt e formaggi e una dolce conclusione con frittelle e chiacchere.

L'investitura religiosa della reggenza e il Premio della Bontà

I festeggiamenti della Candelora hanno quindi raggiunto l'apice ieri, domenica, con l'investitura religiosa della reggenza nella chiesa del Santissimo Redentore, durante la quale è stato consegnato il Premio della Bontà al gruppo di accoglienza parrocchiale per i rifugiati ucraini.

A seguito delle celebrazioni, sono stati numerosi i partecipanti al pranzo in maniero, che ha ospitato le reggenze delle altre sette Contrade. Per tutto il giorno sono state poi moltissime le persone che hanno passeggiato per i mercatini in via Dante, partecipato alle attività per i più piccoli e che hanno visitato la mostra di abiti e fotografie storiche "I colori della Festa" allestita in maniero. Un weekend di vera festa per la contrada Legnarello, che sogna già l'ultima domenica di maggio.

In copertina e nella gallery: foto di Paola Lattarini, Giuditta Marmondi e Luca Landoni