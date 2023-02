Arresto cardiaco durante la Candelora, salvata col defibrillatore

Arresto cardiaco durante il concerto della Candelora a Legnano, donna salvata con il defibrillatore.

Defibrillatore salva la vita a una donna

Il concerto della Candelora di Legnano, ricorrenza religiosa che vede la benedizione delle candele, era in pieno svolgimento. Quella donna, che si trovava tra il pubblico, si è accasciata a terra. Colpita da arresto cardiaco. E' quanto successo la sera di ieri, venerdì 3 febbraio 2023, nella chiesa di Legnarello. La donna, 56 anni, ha improvvisamente accusato il malore. I presenti non sono stati a guardare.

Il salvataggio

La 56enne è stata soccorsa da alcuni presenti con il defibrillatore che era installato nel vicino oratorio: dopo la prima scarica, la donna ha ripreso respiro e coscienza. L'ambulanza del 118 arrivato sul posto l'ha trasportata all'ospedale di Legnano. La donna sta bene. Sul posto era stato portato anche un secondo defibrillatore, quello presente nel maniero della contrada Legnarello.

Il commento

"Da agosto 2022 a oggi sono 4 le persone salvata dai defibrillatori pubblici installati nel Legnanese - commenta Mirco Jurinovich, presidente dell'associazione Sessantamilavitedasalvare, che da anni si batte per la diffusione capillare dei defibrillatori sul territorio - Ma, nonostante l'evidenza, siamo ancora in attesa dei decreti attuativi della legge 116 del 2021 che i Ministeri competenti avrebbero dovuto emanare entro 120 giorni. La norma che consente a tutti l'utilizzo dei defibrillatori è già attiva, anche se purtroppo poco conosciuta, mancano invece i decreti attuativi per la diffusione dei defibrillatori negli uffici della pubblica amministrazione e per l'introduzione dell'app che consenta alle centrali 118 di attivare i soccorritori laici, come avviene in Emilia Romagna dal 2017".