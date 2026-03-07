Un incontro e un annullo filatelico per i 30 anni del Cif

L'appuntamento con "Insieme si può" è per domenica 8 marzo alle 17 in Villa Jucker. La professoressa Chiara Tintori, politologa e saggista, interverrà sul tema "Il secolo delle donne - di sogni e diritti ancora da conquistare".

Con l’evento “Insieme si può” il Centro italiano femminile di Legnano celebra la giornata internazionale della donna e il 30esimo anniversario della costituzione del Cif.

Il Cif celebra l’8 Marzo e i 30 anni di fondazione con “Insieme si può”

È infatti dal 1996 che l’associazione opera con l’obiettivo di promuovere e difendere i diritti delle donne contribuendo alla costruzione di una società equa e solidale. Oltre ad agire sul piano culturale, si prende cura delle persone fragili con opere di solidarietà.

La politologa Chiara Tintori ripercorrerà “Il secolo delle donne”

L’incontro, che si terrà domenica 8 marzo in Villa Jucker (via Matteotti 3), vedrà la partecipazione della professoressa Chiara Tintori, politologa e saggista, che interverrà sul tema “Il secolo delle donne – di sogni e diritti ancora da conquistare”; Graziella Zambello, presidente del Cif di Legnano, racconterà “Volti, vissuti, progetti – una storia di solidarietà”, mentre la vicepresidente Nicoletta Frizzarin interverrà nel ruolo di moderatrice. L’appuntamento è fissato per le 17, con l’accoglienza e i saluti delle autorità. Non mancheranno auguri in musica a tutte le donne a cura della violinista Anna Rigo.

Ci sarà anche uno speciale annullo filatelico con il logo del Cif

Poste Italiane celebrerà questo anniversario con uno speciale annullo filatelico con il logo del Cif e un servizio temporaneo dalle 17 alle 20 in Villa Jucker.

La giornata si chiuderà con una cena benefica

Alle 20 si terrà una cena a scopo benefico al ristorante Dinner. Per informazioni è possibile chiamare al 3498352180 o visitare il sito centroitalianofemminilelegnano.blogspot.it.

Nella foto di copertina: un’iniziativa del Centro italiano femminile di Legnano andata in scena nel dicembre 2022