Poste Italiane celebra il trentennale di fondazione del Centro Italiano Femminile di Legnano con uno speciale annullo filatelico.

Annullo filatelico speciale in occasione della Festa della donna

Per l’occasione sarà attivato un servizio temporaneo dalle ore 17 alle ore 20 presso la sede della Famiglia Legnanese in via Matteotti, 3 a Legnano dove sarà possibile richiedere l’annullo che, nel formato ovale orizzontale, riproduce una grafica realizzata per l’occasione da Maria Grazia Dosio – consigliera USFI e autrice di un blog personale che si concentra sulla cultura filatelico postale.

Il CIF, Centro Italiano Femminile, è un’associazione di volontariato che opera da trent’anni a fianco delle donne con l’obiettivo di promuovere e difendere i diritti delle donne e delle famiglie, contribuendo alla costruzione di una società più equa e solidale. Oltre ad agire sul piano culturale si prende cura delle persone fragili con opere di solidarietà. Ha meritato la Benemerenza civica del Comune di Legnano per la sua attività sul territorio.

La cerimonia di bollatura

Per l’occasione è prevista una cerimonia di bollatura alla presenza di Graziella Zambello, presidente CIF sezione di Legnano, di Chiara Tintori, politologa e saggista e dei rappresentanti delle organizzazioni collaboranti.

Presso lo stand di Poste Italiane si potranno acquistare articoli filatelici selezionati a tema e le più recenti emissioni di carte valori, insieme ai tradizionali prodotti di Poste Italiane: folder, cartoline, tessere, libri e raccoglitori per collezionisti.

Il timbro figurato, dopo l’utilizzo nella giornata del 8 marzo, sarà disponibile presso lo sportello filatelico di Legnano, in via Palestro 30, per i sessanta giorni successivi; sarà poi depositato presso il Museo Storico della Comunicazione di Roma per entrare a far parte della collezione storico postale.

Per qualsiasi informazione o curiosità su tutto il mondo della filatelia è disponibile il sito https://filatelia.poste.it