TromBusto porta la musica nel Parco del Roccolo

Con una passeggiata nel verde fino alle Quattro Bocche per scoprire il territorio che accoglie la giornata interamente dedicata al mondo della tromba. L'iniziativa è gratuita e aperta a tutti, i partecipanti saranno accompagnati dalle Guardie Ecologiche Volontarie e all'arrivo ci sarà un piccolo concerto.

TromBusto esce dal palco e porta la musica nel Parco del Roccolo.

Quest’anno TromBusto è anche una camminata

Domenica 20 settembre il festival musicale di Busto Garolfo si arricchisce infatti di una camminata naturalistica gratuita e aperta a tutti, pensata per far conoscere il territorio che ospita la manifestazione. Un percorso nel verde accompagnato dalle Guardie Ecologiche Volontarie, con un piccolo concerto ad attendere i partecipanti all’arrivo.

Dal Villoresi alle Quattro Bocche

Il ritrovo è fissato alle 10 al ponticello sul Canale Villoresi-Lavatoio, in viale dei Tigli. Da qui la comitiva entrerà nel Parco del Roccolo e seguirà il sistema dei canali fino alla località Quattro Bocche. A guidare il gruppo saranno le Guardie Ecologiche Volontarie del Parco, che durante il percorso illustreranno l’ambiente attraversato, la biodiversità, la flora e la fauna e il ruolo dell’area nella tutela di un territorio tra i più urbanizzati della Lombardia.

Angelo Zanzottera, presidente della Pro Loco di Busto Garolfo, spiega:

«Abbiamo pensato a una camminata che permetta idealmente agli accompagnatori dei partecipanti a TromBusto, ma anche a tutti i cittadini che vorranno unirsi, di conoscere un’altra parte di Busto Garolfo. Il Parco del Roccolo e la zona delle Quattro Bocche rappresentano un patrimonio che merita di essere scoperto».

La destinazione non è casuale. Alle Quattro Bocche dal Canale Villoresi si dirama il canale secondario di Corbetta. Il Villoresi, progettato dall’ingegner Eugenio Villoresi e inaugurato alla fine dell’Ottocento, preleva le acque dal Ticino e attraversa la pianura lombarda alimentando una rete di canali e rogge che per oltre un secolo ha sostenuto l’agricoltura e contribuito a disegnare il paesaggio locale.

Un parco tra natura e storia

Istituito nel 1994 e successivamente ampliato, il Parco del Roccolo si estende per circa 1.810 ettari nei territori di Arluno, Busto Garolfo, Canegrate, Casorezzo, Nerviano e Parabiago. In questo comprensorio fortemente urbanizzato costituisce un corridoio ecologico tra Ticino e Olona, con superfici agricole, boschi, filari e rogge alimentate dal Villoresi. Sono presenti anche alcuni specchi d’acqua nati dalla passata attività estrattiva. Anche il nome del parco richiama la storia rurale dell’area. Il roccolo era una struttura utilizzata per l’uccellagione, pratica diffusa dall’epoca del XVI secolo soprattutto nell’alta Lombardia e nel Veneto e oggi vietata. Capanni o piccole torri erano circondati da vegetazione, spesso carpini, disposta in modo da attirare gli uccelli.

Roberto Scazzosi, presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, sottolinea:

«Il nostro è un territorio che possiede una bellezza particolare, costruita dall’incontro tra natura, storia e lavoro. È una zona produttiva e dinamica che conserva, a pochi passi dalle imprese e dai centri abitati, un patrimonio naturale di grande bellezza. Un patrimonio del quale essere orgogliosi e che merita di essere conosciuto, vissuto e tutelato».

Alle Quattro Bocche arrivano le note

La passeggiata si concluderà con un momento musicale. Alle Quattro Bocche alcuni musicisti di TromBusto proporranno una breve esibizione immersa nel verde, portando così le note del festival fuori dagli spazi tradizionali del concerto.

Maria Carla Ceriotti, presidente di Ccr Insieme Ets, spiega:

«La presenza delle Guardie Ecologiche Volontarie consente di trasformare una semplice passeggiata in un’occasione per conoscere meglio ciò che ci circonda. E all’arrivo ci sarà anche la musica. È proprio questo incontro tra ambiente, cultura e comunità a rendere particolare l’iniziativa».

L’escursione nasce dalla collaborazione tra Pro Loco di Busto Garolfo, Guardie Ecologiche Volontarie del Parco del Roccolo, Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate e Ccr Insieme Ets, con il patrocinio di Regione Lombardia e Comune di Busto Garolfo.

Il programma di TromBusto

La camminata si inserisce nella terza edizione di TromBusto, in programma domenica 20 settembre nella sede della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, in via Manzoni 50. Il raduno, dedicato alla memoria di Ezio Pinciroli e dei volontari delle associazioni locali che non ci sono più, prenderà il via alle 9 ed è organizzato dalla Pro Loco con il supporto del produttore di trombe Angelo Pinciroli. Fino alle 16 sono previste prove aperte per i trombettisti iscritti, che potranno suonare insieme a Fabrizio Bosso e Marco Pierobon sotto la direzione del maestro Francesco Marsigliese, primo luogotenente e responsabile della big band dell’Esercito Italiano. I brani, trascritti dal maestro Tiziano Codoro per cinque voci e diversi livelli di preparazione, consentiranno la partecipazione di giovanissimi, principianti e professionisti. L’obiettivo è formare una grande fanfara, con almeno un centinaio di musicisti attesi. Per tutta la giornata sarà inoltre aperta la fiera dei produttori di trombe e del mondo degli ottoni, con espositori anche internazionali. Alle 17 il concerto gratuito sarà aperto da Bosso e Pierobon insieme alla fanfara dei partecipanti, diretta da Marsigliese. A seguire saliranno sul palco la New Project Funk Orchestra e Marco Pierobon, con un repertorio tra funk, swing, colonne sonore e sigle televisive degli anni Settanta e Ottanta, da Star Trek e Spazio 1999 a Happy Days, Dallas, CHiPs e Starsky & Hutch. Le prove sono riservate ai trombettisti previa iscrizione a info@trombusto.it. Fiera e concerto finale sono invece gratuiti e aperti al pubblico. Anche la camminata è a partecipazione libera.