TromBusto, concerto gratuito con Bosso e Pierobon

Torna a Busto Garolfo TromBusto, il raduno dedicato al mondo della tromba che quest’anno raggiunge la terza edizione e si svolgerà domenica 20 settembre.

Una giornata tra studio, prove e musica

L’iniziativa, organizzata dalla Pro Loco di Busto Garolfo con il supporto di Angelo Pinciroli, il patrocinio di Regione Lombardia e del Comune di Busto Garolfo e il sostegno della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate e di Ccr Insieme Ets, sarà ancora una volta dedicata alla memoria di Ezio Pinciroli e di tutti i volontari del territorio scomparsi. La manifestazione si terrà nell’area esterna della sede della Bcc di via Manzoni 50 e proporrà un’intera giornata di musica, formazione e condivisione, culminando con un concerto gratuito aperto a tutti. Le attività prenderanno il via alle 9 con le prove aperte dedicate ai trombettisti di ogni livello. I partecipanti, provenienti da tutta Italia, potranno suonare insieme a Fabrizio Bosso e Marco Pierobon, sotto la direzione di Francesco Marsigliese, primo Lgt e responsabile della Big Band dell’Esercito Italiano. Il maestro Tiziano Codoro curerà la trascrizione dei brani per cinque voci, calibrandoli sul livello di preparazione dei partecipanti, così da consentire la partecipazione di tutti, dai bambini e dai principianti fino ai musicisti professionisti.

Angelo Zanzottera, presidente della Pro Loco di Busto Garolfo e anima dell’evento, assieme ad Angelo Pinciroli, noto produttore di trombe al quale si deve la presenza delle star della manifestazione, racconta con entusiasmo:

«Abbiamo costruito un programma che coinvolge i trombettisti fin dal mattino. Dalle 9 del mattino fino alle 16, i trombettisti iscritti avranno la possibilità di provare insieme i brani scritti appositamente per loro. In base al livello musicale, ognuno riceverà una parte adeguata per suonare in gruppo accanto a grandi nomi, come Bosso stesso. Quest’anno contiamo di avere almeno un centinaio di trombettisti, lo scorso anno erano 70. Sarà una giornata straordinaria, sia per chi suona sia per chi ascolta».

Il concerto gratuito con la New Project Funk Orchestra

Alle 17 prenderà il via il concerto sul piazzale della banca, a ingresso libero, che sarà aperto dalla grande fanfara composta dai trombettisti partecipanti, insieme a Fabrizio Bosso e Marco Pierobon, diretti da Francesco Marsigliese. A seguire salirà sul palco la New Project Funk Orchestra, ensemble che negli anni ha costruito una propria identità fondendo il linguaggio delle grandi big band americane con funk, swing e sonorità contemporanee, con la partecipazione straordinaria di Marco Pierobon. Angelo Pinciroli anticipa:

«Verranno suonate colonne sonore dei telefilm più famosi degli anni ’70 e ’80, da Star Trek a Spazio 1999, Love Boat, Happy Days, Dallas, Chips, Starsky e Hutch e tutte le altre che riemergono nella memoria di un tempo passato ma ancora vicino».

Fiera della tromba e memorial

Per tutta la giornata, parallelamente alle prove e al concerto, sarà allestita anche una fiera dedicata ai produttori di trombe e al mondo degli ottoni, con la presenza di espositori provenienti anche dall’estero. L’iniziativa mantiene anche il suo forte significato commemorativo. L’evento è infatti dedicato a Ezio Pinciroli e, come ricorda il presidente della Pro Loco, anche «di tutti i volontari di qualsiasi associazione locale che ci hanno lasciato, per il lavoro fatto, per l’impegno gratuito donato, perché sia chiaro che restano nei nostro cuori», spiega Angelo Zanzottera.

Due grandi protagonisti della tromba italiana

Tra gli ospiti spiccano Marco Pierobon, considerato uno dei maggiori trombettisti europei, già prima tromba del Maggio Musicale Fiorentino diretto da Zubin Mehta e dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia con Antonio Pappano, collaboratore della Chicago Symphony Orchestra e della Filarmonica della Scala, oggi attivo anche come direttore d’orchestra, docente e solista di livello internazionale. Accanto a lui si esibirà Fabrizio Bosso, tra i più apprezzati trombettisti italiani sulla scena jazz internazionale, protagonista di una carriera che lo ha portato a collaborare con alcuni dei più importanti artisti italiani e stranieri. Le attività musicali della giornata si svolgeranno nella Sala Don Besana, mentre il concerto finale avrà luogo all’aperto sul piazzale della Bcc, trasformato per l’occasione in un grande palcoscenico.

Le iscrizioni e il sostegno degli organizzatori

La partecipazione attiva alle prove è riservata ai trombettisti, che potranno iscriversi scrivendo all’indirizzo info@trombusto.it. Il concerto finale e la fiera saranno invece gratuiti e aperti a tutto il pubblico. Roberto Scazzosi, presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, dichiara:

«Portare a Busto Garolfo artisti di fama nazionale e internazionale e un’orchestra di questo livello rappresenta un’opportunità straordinaria non solo per gli appassionati di musica, ma per l’intera comunità. Siamo orgogliosi di affiancare una manifestazione che, anno dopo anno, dimostra di saper coniugare qualità artistica, formazione e attenzione ai valori della comunità, nel ricordo di Ezio Pinciroli e di tutti coloro che hanno dedicato il proprio impegno al bene comune. La nostra banca è da sempre al fianco delle realtà che promuovono la crescita culturale e la partecipazione attiva della comunità: TromBusto ne è un esempio perfetto».

Anche Ccr Insieme Ets, braccio operativo della banca che gestisce la mutua di comunità dei soci, conferma il proprio sostegno alla manifestazione. Maria Carla Ceriotti, presidente di Ccr Insieme Ets, spiega:

«Abbiamo creduto in Trombusto fin dalla sua prima edizione, riconoscendone il valore culturale e sociale ancora prima che diventasse un appuntamento di riferimento. Vedere un’iniziativa nata sul territorio crescere anno dopo anno, fino ad attrarre artisti di livello internazionale e musicisti provenienti da tutta Italia, è motivo di grande soddisfazione. Come Ccr Insieme Ets continueremo a essere al fianco di eventi che valorizzano il nostro territorio e rafforzano il legame tra cultura, partecipazione e comunità».