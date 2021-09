Diretta social

L'intervista con i due nuotatori sarà domani, 28 settembre, alle ore 21,15, a MagentaChiamaMondo, appuntamento social dell'associazione

I campioni paraolimpici racconteranno i loro successi e le loro emozioni prima, durante e dopo Tokio 2020.

Simone Barlaam e Alberto Amodeo in diretta Facebook con Progetto Magenta

Reduci dalle acque giapponesi, i due campioni si racconteranno con Progetto Magenta. L'intervista con Simone Barlaam e Alberto Amodeo a MagentaChiamaMondo, sarà domani, 28 settembre, alle ore 21,15, in diretta dalla pagina Facebook di Progetto Magenta. "Vi aspettiamo in tanti", scrive l'associazione.

Barlaam, una "vecchia" conoscenza magentina

A dialogare con loro ci sarà Marco Maggi; il quale poco tempo fa scriveva di Barlaam, vedendolo trionfare a Tokio: "Solo tre anni fa lo vedevo entrare in classe con ancora i capelli bagnati per l'allenamento finito poco prima delle lezioni, ora lo vedo in televisione con una medaglia paraolimpica in mano. Congratulazioni Simone, ce l'hai fatta".