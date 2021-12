L'ospedale in festa

“Compie 50 anni l’ospedale Fornaroli di Magenta, un punto di riferimento profondamente radicato sul nostro territorio”, così Silvia Scurati Consigliere regionale della Lega commenta all’anniversario della struttura.

Scurati: "Fornaroli di Magenta punto di riferimento del territorio"

“L’apertura del nuovo pronto soccorso, in piena pandemia, è stato un passaggio fondamentale, funzionale e prezioso che ha permesso la cura di molte più persone – prosegue Scurati – l’Ospedale ha rappresentato e rappresenta tuttora un presidio non solo per la Città di Magenta ma per l’intero territorio, arrivando a creare negli anni un forte legame fino a diventare parte integrante della storia e dell’identità locali”.

"Grazie ai sanitari"

“Un ringraziamento a tutti i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari e i volontari che svolgono il proprio lavoro come una missione e che spesso sono stati l’unico punto di contatto tra famiglie e malati di Covid – aggiunge il Consigliere leghista – lodevole l’iniziativa di porre la scultura dell’artista bernatese Pierangelo Russo “Open Your mind” nel salone della rotonda del Fornaroli a rappresentare l’importanza di mettersi nei panni degli altri, di provare empatia”. Conclude infine Scurati: “auguri quindi al nostro Ospedale per i suoi 50 anni di attività, realtà che ha già delineato il proprio futuro grazie ai lavori finanziati da Regione Lombardia, opere che consentiranno al Fornaroli di affrontare i prossimi anni mantenendo i servizi di eccellenza con soluzioni logistiche e tecnologiche all’avanguardia”.