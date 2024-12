Oltre 150 persone in corsa con i Babbi Natale

Si è svolta domenica 1 dicembre la sesta edizione della Runt’Ambroeus, corsa non competitiva organizzata dalla contrada Sant’Ambrogio di Legnano.

Un successo la corsa con i Babbi Natale della contrada gialloverde

Una ventina di Babbi Natale e qualche elfo hanno fatto da contorno a una giornata di festa che ha visto la partecipazione di oltre 150 persone, le quali hanno completato il percorso di 6 chilometri attraversando il centro della città: qualcuno correndo, mentre altri hanno optato per una tranquilla camminata. Tra i presenti, anche il gruppo di AviSport.

Silvio, Olivia e Stella i primi al traguardo nelle rispettive categorie

I vincitori sono arrivati al traguardo completando il percorso di sei chilometri in meno di 23 minuti: in ambito maschile, Silvio Stella della Nuova Atletica Arconatese ha segnato un tempo di 21’57”, mentre in ambito femminile, Olivia Larosa del Team Under 2,5 di Parabiago ha concluso con un tempo di 26’. Tra i giovanissimi partecipanti, anche Stella Morlacchi, di 12 anni, ha registrato un tempo di 35’.

Alla fine, dopo la premiazione dei primi arrivati, la contrada Sant’Ambrogio ha offerto un ottimo risotto e del tè caldo.

Daniela Brignoli, tra le organizzatrici dell’evento, ha commentato:

"Sono stata molto contenta di aver visto un bel numero di partecipanti. Ringrazio soprattutto le varie associazioni sportive che ogni anno non mancano mai a questo appuntamento e, naturalmente, ringrazio chi ha collaborato con me per la riuscita della manifestazione".