Il clima natalizio, con la sua magia e il suo spirito di condivisione, è stato il cuore pulsante della cena di Natale della Famiglia Legnanese, un appuntamento annuale tanto atteso, svoltosi nella suggestiva cornice della sede di Villa Jucker a Legnano alla presenza di oltre 120 soci ed amici.

Cena di Natale e premiazioni per la Famiglia legnanese

Questo evento rappresenta da sempre un’occasione per celebrare l’anno trascorso, accogliere nuovi membri e rendere omaggio a chi si distingue per il proprio impegno nella comunità.

La serata, aperta dalle note di "Dovunque è Legnano" composta da Salvatore De Pasquale "Depsa", presenta alla cena, ha visto la partecipazione di ospiti d’eccezione e figure di rilievo della città di Legnano. Presenti, tra gli altri, il Sindaco Lorenzo Radice, Monsignor Angelo CAIRATI, Prevosto della Città di Legnano, il Colonnello Biagio Maurizio AGOSTA, Comandante del gruppo Guardia di Finanza di Legnano, il Maggiore Pietro Francesco LAGHEZZA, Comandante della Compagnia Carabinieri di Legnano, il Dottor Daniele RUGGERI, Comandante della Polizia Locale di Legnano, il Luogotenente Domenico D’ERRICO, Comandante della Stazione dei Carabinieri di Legnano ed il Dottor Andrea PONTANI, Direttore Confindustria Altomilanese.

Presenti anche i rappresentanti delle Fondazioni cittadine: Luca ROVEDA, Vicepresidente Fondazione Palio, Alberto FEDELI, Presidente Fondazione Sant’Erasmo, Alberto TIRINNANZI, Presidente Fondazione Tirinnanzi, Ingegner Giuseppe COLOMBO, Ragiù e Presidente Fondazione Famiglia Legnanese.

I nuovi soci spillati: un momento di grande emozione

Durante la cena, uno dei momenti più toccanti è stata la cerimonia di spillatura dei nuovi soci, un rito che simboleggia l’ingresso ufficiale nella grande Famiglia Legnanese. Quest’anno, il Presidente Bononi ha dato il benvenuto a cinque nuovi membri, tutti spillati dai rispettivi presentatori:

BERNABO’ CARLO presentato da Andrea Landini e Daniele Sormani

CAIRONI ELISA presentata da Aurelio Caironi

DONADONI CARLO presentato da Alberto Romanò

CARMEN COLOMBO GALLI presentata da Claudia Minesi

DE VITO DEMETRIO presentato da Piero Refraschini

Il premio "Martinella d’Oro" alla Protezione Civile di Legnano

Uno dei momenti più attesi della serata è stata la consegna del prestigioso premio "Martinella d’Oro", assegnato quest’anno alla Protezione Civile di Legnano. La motivazione, letta integralmente dal consigliere Vezzaro durante la cerimonia, recita:

“Il Corpo di Protezione Civile Alberto da Giussano di Legnano dal 2006, data della sua fondazione, è di importante supporto e assistenza alla popolazione attraverso una presenza quotidiana e costante, svolge un’attività di previsione, prevenzione e gestione delle emergenze, collabora con l’amministrazione pubblica, la Polizia Locale, la Croce Rossa e i VV FF durante le manifestazioni (sportive, paliesche…), opera facendo rete con le altre associazioni limitrofe della provincia di Milano e interviene nelle emergenze anche in altre zone d’Italia. Ha sviluppato negli anni un supporto formativo professionale per i volontari, garantendo attività sempre più estese e di qualità”

Tra le numerose attività ricordiamo quelle di monitoraggio, informazione e messa in sicurezza del Parco Alto Milanese, di formazione per le scuole primarie e secondarie, di monitoraggio meteorologico e del fiume Olona, condividendo puntualmente le informazioni tramite il proprio sito web.

Nato nel 2006 dall’iniziativa di 7 volontari, il Corpo di Protezione Civile Alberto da Giussano può contare oggi su una sessantina di volontari, una ventina di mezzi e, dallo scorso 6 aprile, su una nuova sede più grande e funzionale, dedicata al primo Presidente Franco Lattuada, posta nel nuovo centro polifunzionale di emergenza e deposito negli spazi dell’ex Caserma di Legnano, in viale Cadorna."

A ritirare il premio, il presidente Prandoni che ha ringraziato tutti ed ha accolto il plauso del Sindaco Radice, che ha ricordato l'importanza della rete cittadina che oltre a dare valore, ha concorso a sconfiggere le difficoltà del Covid, e di Mons Cairati che ha ricordato, partendo dalla esemplare gratuità dei volontari della Protezione Civile, l'importanza del dono e dell'attenzione a chi sta al nostro fianco.

Una serata di condivisione e gratitudine

La cena si è conclusa in un clima di festa, con il tradizionale scambio di auguri. L’evento ha saputo coniugare tradizione e innovazione, testimoniando ancora una volta la vitalità e il forte senso di appartenenza che caratterizzano la Famiglia Legnanese.

Il presidente Bononi, insieme al Ragiù Colombo, hanno ricordato che "il Natale è il momento dell'unità e della vicinanza, quel momento dell'anno che ci da la consapevolezza di non essere mai soli".

Un grazie speciale è stato rivolto a tutti coloro che hanno collaborato per la realizzazione della serata, dai volontari ai fornitori locali, e a tutti i soci che, con il loro impegno, rendono la Famiglia Legnanese una realtà unica e preziosa per il territorio.