L’inaugurazione della ruota panoramica del Parco Falcone Borsellino di Legnano segna ufficialmente l’inizio del periodo "Natale è", un ricco calendario di eventi e attrazioni che è partito sabato 30 novembre.

Inaugurata la nuova ruota panoramica di Legnano

Presenti al taglio del nastro della ruota, Guido Bragato, assessore alla cultura; Monica Berna Nasca, assessore alla quotidianità; Lorena Fedeli, assessore alla città del futuro; ed Heros Salvioli, responsabile del Luna Park di Legnano e titolare della Hsc Events. Nonostante la fitta nebbia, c'è stata una discreta partecipazione da parte dei cittadini. La grande ruota panoramica, che ha fatto il suo debutto a Legnano, si erge a 34 metri di altezza, con 24 cabine e 144 posti, tutte dotate di lampade LED.

Il Comune di Legnano ha avanzato una proposta di interesse, accolta da Heros Salvioli, grazie alla sua consolidata esperienza e alla sua macchina organizzativa. Si tratta di un’opera a costo zero per il Comune di Legnano, che sarà disponibile in città fino a domenica 26 gennaio con i seguenti orari: dal 30 novembre al 21 dicembre, da lunedì a giovedì e la domenica dalle 10:30 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 20:00; venerdì e sabato l’apertura si estende fino alle 23:00; dal 22 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, l’attrazione sarà aperta tutti i giorni dalle 10:30 alle 13:00 e dalle 16:00 fino a mezzanotte; da martedì 7 gennaio a domenica 26 gennaio 2025, da lunedì a giovedì e la domenica dalle 10:30 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 20:00; venerdì e sabato l’apertura si estende fino alle 23:00.

Il costo del biglietto è di 8 euro per gli adulti e 6 euro per i bambini sotto i 120 cm: un prezzo in linea con quelli delle ruote panoramiche in altre città, per un totale di 4 giri complessivi.

Le parole dell'assessore Bragato

Guido Bragato, durante il suo intervento, ha spiegato che la scelta del posizionamento della ruota nel Parco Falcone Borsellino è stata finalizzata a rendere l’area verde ancora più attrattiva e a contribuire a migliorarne il decoro.