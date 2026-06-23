Sabato 27 giugno Piazza Mazzini a San Giorgio su Legnano dalle 18 di sera si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto grazie alle esibizioni degli allievi dei corsi di musica d’insieme delle Scuole di Musica Niccolò Paganini.

Musica e giovani protagonisti: serata live a San Giorgio con le Scuole Paganini

Rock, pop e grandi successi della musica italiana e internazionale verranno interpretati dagli studenti insieme ai loro insegnanti, offrendo al pubblico una serata di spettacolo, energia e condivisione.

Una serata di musica non-stop

Decine di performance dal vivo che animeranno il centro cittadino per oltre cinque ore consecutive di musica non-stop, dalle ore 18.00 nell’ambito della manifestazione “TiraTardi”, organizzata dalla Pro Loco di San Giorgio su Legnano con il patrocinio del Comune di San Giorgio su Legnano, il supporto della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate e la sponsorizzazione di Obi Italia.

Un percorso formativo sul territorio

L’appuntamento rappresenta una nuova importante tappa del calendario di eventi che vede coinvolti gli allievi delle Scuole di Musica Paganini. Una stagione concertistica iniziata all’inizio del mese di maggio e che proseguirà fino alla metà di luglio con numerosi appuntamenti sul territorio, tra cui le rassegne di musica classica ospitate presso la Biblioteca Civica di Legnano.

Il valore delle esibizioni dal vivo

«Le esibizioni pubbliche costituiscono uno degli aspetti più significativi del percorso formativo proposto dalle Scuole di Musica Paganini. Suonare davanti a un pubblico reale permette infatti agli studenti di mettere in pratica quanto appreso durante le lezioni, sviluppare sicurezza, capacità di gestione dell’emozione e consapevolezza artistica. Crediamo fortemente che la crescita musicale passi anche attraverso l’esperienza concreta del palcoscenico. Ogni concerto rappresenta un’occasione preziosa per valorizzare il lavoro svolto durante l’anno e per permettere agli allievi di vivere la musica come autentica esperienza di condivisione con il pubblico», sottolinea la direzione delle Scuole di Musica Paganini.

Una realtà in crescita

Con oltre 2.000 allievi attivi, nove sedi sul territorio e più di 300 eventi organizzati ogni anno, le Scuole di Musica Paganini continuano a investire nella diffusione della cultura musicale e nella creazione di opportunità concrete di crescita artistica per studenti di tutte le età.

Il sostegno della Bcc

Tra i sostenitori dell’iniziativa c’è anche la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, da sempre impegnata a promuovere progetti che favoriscono la crescita culturale, educativa e sociale del territorio. Un impegno che trova nelle attività delle Scuole di Musica Paganini un esempio particolarmente significativo, come sottolinea Roberto Scazzosi, presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate: