La Polizia Stradale si aggiudica il primo Torneo Interforze dedicato a Giovanni Petrocelli

Sport, ricordo e spirito di squadra hanno caratterizzato il primo torneo di calcio amatoriale “Interforze” dedicato alla memoria di Giovanni Petrocelli, volontario della Protezione civile di Corbetta scomparso nell’aprile scorso.

Primo Torneo Interforze

Venerdì 10 luglio, a Soriano, frazione di Corbetta, si è svolta la prima edizione della manifestazione, promossa dall’Ipa (International Police Association), associazione che riunisce appartenenti e pensionati della Guardia di finanza, dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Polizia Locale e soci sostenitori.

Sei squadre in campo

A sfidarsi sul terreno di gioco sono state la Polizia Stradale di Magenta, i Carabinieri di Corbetta, l’Ipa (composta da finanzieri in servizio, un carabiniere in congedo e soci sostenitori), la Protezione civile di Corbetta, i Carabinieri di Magenta e la Polizia Locale. Tra gol, fair play e tanto entusiasmo, la manifestazione ha regalato ai partecipanti e al pubblico una serata all’insegna dello sport, dell’amicizia e della collaborazione tra le diverse realtà del territorio.

La classifica finale

Ad aggiudicarsi il torneo è stata la Polizia Stradale di Magenta, seguita dai Carabinieri di Corbetta, secondi classificati, e dalla squadra dell’Ipa, salita sul terzo gradino del podio. Al termine della competizione sono stati assegnati anche i premi individuali al miglior portiere e al capocannoniere.

Appuntamento a settembre

Il successo della prima edizione ha già posto le basi per un nuovo appuntamento. Accolta con entusiasmo da giocatori e organizzatori, la manifestazione tornerà infatti nel mese di settembre con una seconda edizione. Una iniziativa semplice ma significativa, capace di riunire sei squadre nel nome dello sport e del ricordo. Un risultato reso possibile grazie all’impegno di Giuseppe Sottilotta, presidente dell’Ipa e organizzatore dell’evento, che ha dato vita a un torneo destinato a diventare un appuntamento fisso.