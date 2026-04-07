Il lutto

L’ultimo saluto al volontario di Protezione Civile Giovanni Petrocelli

Dal 2011 ha servito la comunità come membro del Gruppo corbettese specializzandosi in diversi ambiti

L’ultimo saluto al volontario di Protezione Civile Giovanni Petrocelli

Corbetta · 07/04/2026 alle 16:42

di

Il Gruppo Volontari di Protezione Civile di Corbetta perde un suo volontario operativo: Giovanni Petrocelli, classe 1962, mancato la vigilia di Pasqua. Oggi pomeriggio, martedì 7 aprile, la comunità gli ha dato l’ultimo saluto, stringendosi con affetto e vicinanza ai suoi familiari, parenti e amici durante il funerale che è stato celebrato nella chiesa parrocchiale di San Vittore a Corbetta, seguito poi dalla tumulazione nel Cimitero di Marcallo con Casone.

Il suo impegno e le competenze sviluppate negli anni

«Giovanni è entrato a far parte del Gruppo, con matricola 11-09, nel febbraio 2011, si è formato come da standard attraverso il corso base di Protezione Civile che tutti i volontari devono frequentare per diventare operativi – ricordano i suoi compagni di volontariato – Nel corso degli anni, ha messo a disposizione le sue competenze in ambito radioamatoriale con il nominativo IZ2ZWV, in una delle specializzazioni principali del gruppo: le telecomunicazioni. Si è specializzato anche attraverso un corso di Topografia e Gps per supportare i Vigili del Fuoco durante le ricerche delle persone scomparse».

L’incrocio di competenze con il suo lavoro da gestore di una stazione di servizio a Vittuone, «lo ha portato a diventare addetto antincendio con rischio elevato con un esame presso i Vigili del fuoco, utile e necessario per lo svolgimento delle mansioni a supporto dei vari servizi dove questa specializzazione viene sempre più spesso richiesta – raccontano i membri del Gruppo Volontari corbettese – Altra passione di Giovanni, l’utilizzo dei droni sia come utente che come istruttore, lo ha portato a far parte del gruppo di studio per l’utilizzo di questi nuovi strumenti in Protezione Civile del Ccv-Mi che coordina tutti i gruppi all’interno della Città Metropolitana di Milano. In diverse occasioni, anche a supporto della Polizia Locale di Corbetta, dopo gli spettacoli pirotecnici ha utilizzato il drone per verificare i possibili principi di incendio, dimezzando i tempi di controlli manuali sul campo».

Il ricordo del Gruppo Volontari Protezione Civile Corbetta

Un volontario poliedrico, sempre disponibile e competente in vari ambiti. «Nell’ultimo periodo, pur consapevole del male che lo affliggeva, rimaneva sempre disponibile ad assumere incarichi, come il presidente del Consiglio dei Probiviri dell’associazione, e a partecipare ai servizi che comunque riusciva a svolgere compatibilmente con le sue condizioni di salute; questo, confidava, lo aiutava a “combattere” e a “sentirsi utile” alla collettività attraverso il servizio di volontario. Con immensa tristezza, il consiglio direttivo insieme a tutta l’assemblea dei soci, esprime le più sentite condoglianze ai famigliari per la dolorosa mancanza. Buon viaggio Giovanni», concludono i volontari del Gruppo Protezione Civile di Corbetta.

Il cordoglio del sindaco e della comunità

A ricordarlo è anche il sindaco Marco Ballarini: «Un grave lutto ha colpito il Gruppo Volontari Protezione Civile Corbetta e tutta la nostra comunità. Ci ha lasciati Giovanni Petrocelli, amico straordinario e storico volontario – afferma – Ci siamo scritti qualche settimana fa, ogni tanto mi aggiornava su corsi per la Protezione Civile e le associazioni. Ancora non ci credo che non c’è più. Un abbraccio alla famiglia e alla nostra Protezione Civile. Grazie per il tuo servizio per la nostra comunità, riposa in pace Giovanni».

GUARDA LA GALLERY (2 foto)
Giovanni Petrocelli
Giovanni Petrocelli
Tu cosa ne pensi?