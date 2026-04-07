L’ultimo saluto al volontario di Protezione Civile Giovanni Petrocelli

Il Gruppo Volontari di Protezione Civile di Corbetta perde un suo volontario operativo: Giovanni Petrocelli, classe 1962, mancato la vigilia di Pasqua. Oggi pomeriggio, martedì 7 aprile, la comunità gli ha dato l’ultimo saluto, stringendosi con affetto e vicinanza ai suoi familiari, parenti e amici durante il funerale che è stato celebrato nella chiesa parrocchiale di San Vittore a Corbetta, seguito poi dalla tumulazione nel Cimitero di Marcallo con Casone.

Il suo impegno e le competenze sviluppate negli anni

«Giovanni è entrato a far parte del Gruppo, con matricola 11-09, nel febbraio 2011, si è formato come da standard attraverso il corso base di Protezione Civile che tutti i volontari devono frequentare per diventare operativi – ricordano i suoi compagni di volontariato – Nel corso degli anni, ha messo a disposizione le sue competenze in ambito radioamatoriale con il nominativo IZ2ZWV, in una delle specializzazioni principali del gruppo: le telecomunicazioni. Si è specializzato anche attraverso un corso di Topografia e Gps per supportare i Vigili del Fuoco durante le ricerche delle persone scomparse».

L’incrocio di competenze con il suo lavoro da gestore di una stazione di servizio a Vittuone, «lo ha portato a diventare addetto antincendio con rischio elevato con un esame presso i Vigili del fuoco, utile e necessario per lo svolgimento delle mansioni a supporto dei vari servizi dove questa specializzazione viene sempre più spesso richiesta – raccontano i membri del Gruppo Volontari corbettese – Altra passione di Giovanni, l’utilizzo dei droni sia come utente che come istruttore, lo ha portato a far parte del gruppo di studio per l’utilizzo di questi nuovi strumenti in Protezione Civile del Ccv-Mi che coordina tutti i gruppi all’interno della Città Metropolitana di Milano. In diverse occasioni, anche a supporto della Polizia Locale di Corbetta, dopo gli spettacoli pirotecnici ha utilizzato il drone per verificare i possibili principi di incendio, dimezzando i tempi di controlli manuali sul campo».

Il ricordo del Gruppo Volontari Protezione Civile Corbetta

Un volontario poliedrico, sempre disponibile e competente in vari ambiti. «Nell’ultimo periodo, pur consapevole del male che lo affliggeva, rimaneva sempre disponibile ad assumere incarichi, come il presidente del Consiglio dei Probiviri dell’associazione, e a partecipare ai servizi che comunque riusciva a svolgere compatibilmente con le sue condizioni di salute; questo, confidava, lo aiutava a “combattere” e a “sentirsi utile” alla collettività attraverso il servizio di volontario. Con immensa tristezza, il consiglio direttivo insieme a tutta l’assemblea dei soci, esprime le più sentite condoglianze ai famigliari per la dolorosa mancanza. Buon viaggio Giovanni», concludono i volontari del Gruppo Protezione Civile di Corbetta.

Il cordoglio del sindaco e della comunità

A ricordarlo è anche il sindaco Marco Ballarini: «Un grave lutto ha colpito il Gruppo Volontari Protezione Civile Corbetta e tutta la nostra comunità. Ci ha lasciati Giovanni Petrocelli, amico straordinario e storico volontario – afferma – Ci siamo scritti qualche settimana fa, ogni tanto mi aggiornava su corsi per la Protezione Civile e le associazioni. Ancora non ci credo che non c’è più. Un abbraccio alla famiglia e alla nostra Protezione Civile. Grazie per il tuo servizio per la nostra comunità, riposa in pace Giovanni».