La giornata del Palio si apre con la "benedizione" di Fontana: "E' la nostra storia"

In una piazza San Magno gremita e colorata dai colori delle otto contrade, con i contradaioli riuniti in preghiera, la giornata del Palio di Legnano si è aperta con la solenne Messa sul Carroccio.

Il Palio tende la mano all'Emilia Romagna: le offerte della Messa sul Carroccio andranno agli alluvionati

Durante l’omelia, il prevosto monsignor Angelo Cairati ha annunciato che le offerte raccolte nel corso della celebrazione religiosa in piazza San Magno saranno interamente devolute alla Caritas Emilia Romagna per aiutare con le conseguenze dell’alluvione. “Lodevole, in tal senso, è l’impegno dei giovani spalatori in Emilia Romagna, terra alla quale vanno il nostro pensiero e la nostra preghiera e solidarietà" ha detto il sacerdote.

La consegna del Premio speciale Tradizioni storiche dal governatore Fontana alla Fondazione Palio

Al termine della Comunione, è andata in scena l'investitura religiosa dei capitani del Palio per mano del prevosto. A essere chiamato all'altare per primo è stato il capitano di prima nomina Alessandro Furlan della contrada di San Domenico, poi i capitani delle altre otto Contrade. A seguire si sono svolte la benedizione dei cavalli e dei fantini e il volo propiziatorio delle colombe. Secondo la tradizione, la traiettoria seguita dalle colombe liberate in cielo indica la contrada vincitrice: quest'anno il loro volo ha detto San Domenico e La Flora. Al termine del rito religioso, è avvenuta la consegna della Rosa Camuna (Premio speciale Tradizioni storiche) alla Fondazione Palio di Legnano da parte del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. Come annunciato, il governatore ha consegnato l'onorificenza direttamente nelle mani della presidente della Fondazione Mariapia Garavaglia.

Una manifestazione che rappresenta "La nostra storia, le nostre tradizioni, le nostre vere radici"

Il governatore Fontana ha così motivato la scelta di premiare la Fondazione Palio di Legnano nell'ambito della Festa della Lombardia:

"Il Palio di Legnano rappresenta la nostra storia, le nostre tradizioni, le nostre vere radici e soprattutto riesce a coinvolgere tutta una comunità, quella di Legnano e non solo".