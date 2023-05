Il conto alla rovescia è finito: è tempo di Palio

Il conto alla rovescia è finito e ancora una volta la città del Carroccio si appresta a rivivere la propria manifestazione più sentita: è tempo di Palio.

Domani torna il Palio di Legnano

L’appuntamento è per domani, domenica 28 maggio 2023, vigilia di quel 29 maggio che per ogni legnanese è una data indelebile, il giorno della celebre Battaglia tra i Comuni della Lega Lombarda e le truppe imperiali di Federico Barbarossa. Un evento storico unico, che la città ricorda e celebra ogni anno, è che è fondamentale non solo a livello locale ma per tutta l’Italia, tanto da essere citato nell’Inno nazionale.

Come da tradizione, il programma della giornata, che con la sfilata storica e la corsa ippica rappresenta il momento culminante di tutte le manifestazioni del Palio di Legnano, è intenso.

Alla mattina la Messa sul Carroccio

Si comincia alle 10.30 piazza San Magno, con la Messa sul Carroccio presieduta dal prevosto della città monsignor Angelo Cairati, seguita dall’investitura religiosa dei capitani e dalle benedizione dei cavalli e dei fantini che correranno il Palio. Il Carroccio sarà il "palcoscenico" sul quale si susseguiranno tutte le cerimonie. Un antichissimo cerimoniale, dove simboli, gesti, tradizioni e ritualità sono parte integrante della complessa liturgia del Palio di Legnano. Come 847 anni fa, secondo un rituale riscritto nel 1954 da monsignor Virgilio Cappelletti e approvato dal cancelliere apostolico Giovanni Battista Montini, futuro Papa Paolo VI, Legnano entra nel momento più sacro della manifestazione storica.

Poi la sfilata storica e la corsa ippica

Alle 15, in piazza Carroccio, sarà dato il via alla sfilata storica: ad animarla saranno oltre mille figuranti in abiti, ori e armi che riproducono fedelmente gli originali del XII secolo, la cui fedeltà e accuratezza è sotto il vigile controllo della Commissione permanente dei Costumi del Palio. Della sfilata fanno parte anche il Carroccio, trainato da sei buoi bianchi, e la Compagnia della Morte, guidata dal leggendario Alberto da Giussano, che rappresenta il gruppo di armati che nella Battaglia del 29 maggio 1176 difesero strenuamente il Carroccio. Il carosello storico partirà da piazza Carroccio e approderà in via 20 Settembre, percorrendo via Gilardelli, largo Tosi, piazza 4 Novembre, corso Italia, piazza Monumento, piazza del Popolo e via Venegoni. Le contrade sfileranno in quest’ordine: San Martino, Sant’Ambrogio, San Domenico, San Bernardino, La Flora, Legnarello, Sant’Erasmo e San Magno.

Alle 16, al campo sportivo Mari di via Pisacane, l’arrivo del corteo storico (con ingresso da via Palermo), gli onori al Carroccio, la carica della Compagnia della Morte e il Palio delle contrade.

In caso di maltempo il programma sarà rinviato a data da stabilirsi.