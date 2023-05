Rosa Camuna alla Fondazione Palio: domani Fontana a Legnano per consegnare il premio

Rosa Camuna: Fontana premierà la Fondazione in piazza San Magno

Si è aperta con un minuto di silenzio per l'Emilia Romagna, oggi sabato 27 maggio 2023, la cerimonia di consegna dei premi 2023 Rosa Camuna, l'onorificenza più alta della Regione Lombardia.

I riconoscimenti vengono conferiti, ogni anno, in occasione della Festa della Lombardia, che si celebra il 29 maggio (ricorrenza della Battaglia di Legnano), e sono destinati - su indicazione del presidente Attilio Fontana, della Giunta e del Consiglio regionale - alle associazioni, agli enti e alle persone che si sono contraddistinte per particolari attività di interesse pubblico. Qui l'elenco dei premiati (tra i quali figura anche Carmen Colombo Galli di San Vittore Olona) e le motivazioni.

Quest'anno la Fondazione Palio di Legnano è stata insignita del Premio speciale tradizioni storiche. Un riconoscimento prestigioso per l'ente legnanese del terzo settore, costituito lo scorso anno dopo una lunga gestazione con l’intento di "proteggere la veridicità di una manifestazione che è il cuore della città di Legnano, ma anche quello di espanderla il più possibile per far conoscere la ricchezza di cui tutti noi facciamo parte" e presieduto da Mariapia Garavaglia. "Fondazione Palio di Legnano, costituita nel 2022 per gestire la rievocazione storica della Battaglia di Legnano combattuta nell'anno 1176 - si legge nella motivazione - Un grande evento che richiama famiglie, scuole, visitatori e che anima il territorio con spettacoli e la sfilata storica, prima in Europa come rievocazione di raffinata ricercatezza stilistica".

A consegnare il premio a Garavaglia sarà lo stesso presidente Fontana, atteso nella città del Carroccio per domani, giorno del Palio.

"Siamo profondamente onorati per un simile ulteriore riguardo"

Ad annunciarlo è la Fondazione Palio:

"Il governatore Attilio Fontana ha ritenuto di procedere personalmente alla consegna del premio nelle mani della presidente Mariapia Garavaglia al termine del rito religioso della Messa sul Carroccio di domenica 28 maggio. Come Fondazione non possiamo che sentirci profondamente onorati per un simile ulteriore riguardo. Un atto che ci sprona a fare sempre di più per il nostro Palio".

La cerimonia di consegna andata in scena oggi a Palazzo Lombardia

Tra i premiati, alla memoria, Roberto Maroni - "non dimenticheremo mai il suo impegno e le sue capacità" ha ricordato Fontana - Damiano Rizzi e l’organizzazione Sole Terre, che ha portato e curato in Lombardia i bambini malati oncologici dell’Ucraina, l’Associazione Cometa di Como e la Ledha, Lega per i diritti delle persone con disabilità.

Il governatore Attilio Fontana ha spiegato:

"Una celebrazione che vuole essere un modo per ringraziare tutta la gente di Lombardia, tutta la grande comunità lombarda e in particolare chi, con impegno, operosità, creatività e ingegno, si è particolarmente distinto contribuendo allo sviluppo economico, sociale, culturale e sportivo della Lombardia. Tutta la gente lombarda merita questo premio per quello che ha sempre dimostrato di essere, di saper fare e per le risposte che riesce sempre a offrire. Il tutto condito con quella solidarietà che è l'elemento che ci contraddistingue".

Il presidente del Consiglio regionale Federico Romani ha aggiunto:

"Giusto e doveroso premiare chi ha fatto qualcosa di significativo per la Lombardia. La Rosa Camuna simboleggia le radici più vere e profonde della nostra comunità lombarda, donne e uomini che hanno sempre fatto dei valori del saper fare, dell'agire concreto e della solidarietà i loro tratti distintivi".