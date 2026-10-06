Per soci e famiglie

In 46 alla biciclettata dell’Avis

Da piazza San Giorgio a Castelletto, attraversando Bernate e raggiungendo il ponte di Bofffalora. Poi l'aperitivo tutti assieme.

In 46 alla biciclettata dell’Avis

Cuggiono ·

di

Maglietta rossa Avis, biciclette e voglia di stare insieme.

In bici con la maglietta rossa Avis

Sono stati 46 i partecipanti alla biciclettata organizzata domenica 4 ottobre dall’Avis di Cuggiono, guidata dal presidente Andrea Fabbricatore. Un’iniziativa dedicata ai soci, alle loro famiglie e agli amici, con tanti partecipanti e anche bambini pronti a indossare i colori dell’associazione. Il gruppo è partito da piazza San Giorgio a Cuggiono e ha attraversato Bernate, raggiungendo il ponte di Boffalora. Da lì il percorso è proseguito a ritroso fino a Castelletto, lungo il Naviglio. Al termine della pedalata, per tutti i partecipanti c’è stato un aperitivo alla pesca sportiva La Vallata. Un momento conviviale che ha concluso l’iniziativa e permesso a soci, famiglie e amici di trascorrere insieme una giornata diversa dal consueto.

 

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In 46 alla biciclettata dell'Avis
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