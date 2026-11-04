I bambini diventano «Piccoli cittadini consapevoli» con la Protezione civile

In piazza San Magno giochi e prove sui rischi domestici, gli incendi e il maltempo. In mostra mezzi e attrezzature per le emergenze, spazio anche al reclutamento di nuovi volontari.

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Imparare a riconoscere i pericoli e a comportarsi correttamente nelle situazioni di emergenza attraverso il gioco. È l’obiettivo dell’iniziativa organizzata dalla Protezione civile Alberto da Giussano di Legnano, che domenica 8 novembre sarà in piazza San Magno con attività per bambini, esposizioni di mezzi e attrezzature e un’occasione per conoscere da vicino il mondo del volontariato.

Protezione civile in piazza per il santo patrono

L’appuntamento si inserisce nelle iniziative organizzate dalla parrocchia di San Magno per festeggiare il santo patrono. È stato il prevosto don Angelo Cairati a invitare i volontari a partecipare al pomeriggio di festa, durante il quale saranno allestite tre aree tematiche, tutte a ingresso libero e gratuito. I volontari saranno presenti dalle 14.30 alle 18 circa, mentre le attività si svolgeranno dalle 15 alle 18.

Giochi e prove per i più piccoli

La prima area sarà dedicata ai bambini dai 5 anni in su e proporrà un percorso ludico-educativo pensato per trasmettere le buone pratiche di prevenzione attraverso il divertimento. L’iniziativa si ispira alla campagna nazionale «Io non rischio» e prevede tre prove, accompagnate da giochi, quiz e sfide sui rischi idrogeologici, sugli incendi e sui pericoli domestici. I volontari guideranno i partecipanti lungo il percorso, illustrando i comportamenti da adottare nelle diverse situazioni e aiutandoli a superare ogni prova. Al termine i bambini riceveranno il diploma di «Piccolo cittadino consapevole». L’attività potrà essere svolta anche in coppia adulto-bambino. Il percorso è già stato sperimentato con successo in occasione della festa organizzata al Castello per celebrare i vent’anni della Protezione civile legnanese.

In mostra mezzi e attrezzature per le emergenze

La seconda area sarà riservata ai mezzi operativi e alle attrezzature utilizzate dai volontari durante gli interventi. Saranno esposti i veicoli di soccorso, i carrelli per le emergenze e le dotazioni tecniche, tra cui motopompe e motoseghe. Non mancherà uno spazio dedicato alle attrezzature impiegate negli interventi boschivi e nelle situazioni legate all’acqua e al maltempo. Un’occasione per vedere da vicino strumenti e mezzi che vengono utilizzati nelle attività di Protezione civile.

L’appello per trovare nuovi volontari

La terza area sarà dedicata al reclutamento. I volontari saranno a disposizione di chi desidera conoscere più da vicino le attività del gruppo e scoprire come entrare a farne parte, dedicando una parte del proprio tempo agli altri e alla città. L’invito è rivolto a giovani, lavoratori e pensionati che vogliono diventare parte attiva della comunità legnanese. Non sono necessarie competenze specifiche: servono soprattutto entusiasmo e disponibilità a mettere qualcosa di sé al servizio degli altri. Per candidarsi è sufficiente compilare il modulo online sul sito www.protezionelegnano.org/iscriviti-subito, inserendo i propri dati principali. È inoltre possibile conoscere il gruppo recandosi direttamente nella sede di viale Cadorna 105, aperta il mercoledì sera dalle 21 alle 23.