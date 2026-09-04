Missione Protezione Civile: tre giorni tra mezzi, dimostrazioni e giochi per bambini

Non una festa per pochi addetti ai lavori, ma un’occasione per portare la Protezione Civile di Legnano sotto gli occhi di tutta la città.

Protezione Civile in festa per i 20 anni

È questo lo spirito di «Missione Protezione Civile», l’iniziativa con cui l’Associazione Corpo di Protezione Civile Alberto da Giussano ODVdv celebra i suoi primi vent’anni. Da venerdì 4 a domenica 6 settembre l’Isola del Castello ospiterà un vero e proprio villaggio dedicato alle attività del gruppo, con dimostrazioni, mezzi operativi, percorsi per bambini e un’area dedicata al reclutamento.

Il villaggio della Protezione Civile

Accanto agli spazi del Magno Music Fest e alle aree street food, i cittadini potranno conoscere da vicino le diverse specializzazioni dell’associazione. Saranno esposti i mezzi di soccorso, le torri faro e le dotazioni d’emergenza, insieme alle attrezzature utilizzate negli interventi idrogeologici, come motopompe, vasche e sistemi di contenimento per alluvioni e nubifragi. Ci sarà poi un’area dedicata al taglio boschivo, con le attrezzature impiegate per la messa in sicurezza della vegetazione caduta o pericolante, e l’Area Partenza Fuoristrada, dalla quale sarà possibile salire sui mezzi 4×4 operativi della Protezione Civile per brevi escursioni. L’iniziativa rappresenta anche l’occasione per raccontare una realtà nata nell’autunno del 2006 da un gruppo di legnanesi guidati dal primo presidente Franco Lattuada e cresciuta negli anni in mezzi, formazione e competenze tecniche. Oggi l’associazione garantisce turnazioni H24 per le emergenze idrogeologiche e meteorologiche, monitora il fiume Olona, dispone di squadre specializzate nel taglio e nell’esbosco ed è presente nei grandi eventi cittadini, dal Palio al Rugby Sound.

Bambini protagonisti

Uno dei punti centrali della manifestazione sarà l’Area Giochi, attiva sabato e domenica fino alle 22, pensata per avvicinare i più piccoli alla cultura della prevenzione attraverso il gioco. Bambini e ragazzi potranno cimentarsi in percorsi ludico-educativi, quiz e simulazioni pratiche ispirate alle attività della Protezione Civile. I percorsi saranno dedicati ad alluvioni, incendi e incidenti domestici, con prove e spiegazioni sui comportamenti corretti da adottare. Al termine dell’esperienza ogni partecipante riceverà il diploma di «Piccolo Cittadino Consapevole». L’attività si inserisce nel lavoro che l’associazione porta avanti durante l’anno nelle scuole, con progetti didattici, campi scuola e iniziative di pet therapy.

Spazio alle nuove leve

Il ventennale sarà anche l’occasione per guardare al futuro. Nell’Area Reclutamento chi è interessato a diventare volontario potrà confrontarsi direttamente con gli operatori dell’associazione, conoscere i percorsi formativi regionali e approfondire le diverse specializzazioni. Tra queste ci sono la guida fuoristrada, le telecomunicazioni, gli interventi idraulici e l’utilizzo delle motoseghe. Sarà inoltre possibile presentare la propria candidatura per entrare nell’organico della Protezione Civile Alberto da Giussano.

Gli orari

«Missione Protezione Civile» si svolgerà all’Isola del Castello con ingresso libero. Venerdì 4 settembre l’area sarà aperta dalle 19 alle 24, sabato 5 settembre dalle 14 alle 24 e domenica 6 settembre dalle 11 alle 23.30.

Il programma

Per l’intero fine settimana l’Isola del Castello si trasformerà in un villaggio tematico dedicato alla Protezione Civile, articolato in diverse aree operative. Nell’Area Partenza Fuoristrada sarà possibile partecipare a escursioni a bordo dei mezzi 4×4 operativi della Protezione Civile. Nell’Area Mezzi e Attrezzature Operative saranno invece esposti i veicoli di soccorso, le torri faro e le dotazioni utilizzate durante le emergenze. Spazio anche all’Area Idrogeologica, dove saranno mostrate le attrezzature tecniche impiegate in occasione di alluvioni e nubifragi, tra cui motopompe, vasche e sistemi di contenimento. Nell’Area Taglio Boschivo saranno esposte le attrezzature utilizzate per il taglio e la messa in sicurezza della vegetazione caduta o pericolante. Per bambini e ragazzi sarà attiva sabato e domenica, fino alle 22, l’Area Giochi, con percorsi ludico-educativi, quiz e simulazioni pratiche ispirate alle reali attività di Protezione Civile. I partecipanti potranno mettersi alla prova sui temi di alluvioni, incendi e incidenti domestici e, al termine del percorso, riceveranno il diploma di «Piccolo Cittadino Consapevole». Per tutta la manifestazione sarà inoltre presente l’Area Reclutamento, dove i cittadini interessati potranno incontrare i volontari, conoscere i percorsi formativi regionali e approfondire le diverse specializzazioni, dalla guida fuoristrada alle telecomunicazioni, dagli interventi idraulici all’uso delle motoseghe.